兩岸觀策／谷立言能扮賴政府煞車皮？

美國新一任ＡＩＴ台北辦事處長谷立言到任台北，他被稱為「台灣女婿」與「第一島鏈專家」，他的履新是要制衡賴政府的暴衝或加速兩岸分離，或可從美中大局與他的過往經歷摸索出一二。

谷立言擔任近卅年的職業外交官，足跡遍布亞洲，包括菲律賓、日本、台灣、大陸，光是台灣就有兩次（分別是二○○二年的ＡＩＴ政治組副組長、二○一八年的ＡＩＴ副處長），此次再度赴台且為ＡＩＴ的處長，應是駕輕就熟，何況他的妻子是台灣人，於公於私，他與台灣都有著比他人更多的淵源。

谷立言精通日語和中文，他的中文底子或許歸功於他的妻子。他除了與台灣友好，在派駐大陸期間也能快速拉近與大陸的關係。根據陸媒報導，谷立言在美國成都總領館的總領事的三年（二○一四年至二○一七年）與成都總領館轄下的四川、雲南、貴州、西藏、重慶等省市有著密切的交流，也結交了不少好友。

二○一五年八月，他在參訪過藏區後表示，從當地人民唱的歌曲、保護古老書籍的執著，以及古色古香的寺廟都能看得出來，當地政府對藏區傳統歷史文化宗教的保護工作做得很好。

不論他是發自內心的讚賞或是客套話，他的這番話跟許多西方國家官員和媒體的論點大相逕庭，尤其跟美國總統拜登最新簽署的「促進解決藏中爭議法案」立場更是背道而馳。

二○一七年七月他在離任前，回顧自己三年來在四川的工作稱，美中兩地的合作在經貿、文化、旅遊、醫療、創新創業等領域一年比一年密切。「四川人的熱情、友善讓他難忘；成都現代與傳統並存的文化讓他流連忘返，也捨不得自己最愛的川菜—麻婆豆腐」。

但此一時也、彼一時也！而且地方外交官主要從事經貿與交流工作，較少涉入政治。谷立言在擔任更高職務後不得不讓他轉變。二○一八年谷立言接任ＡＩＴ台北副處長，開始密集接觸民進黨政府；二○二一年後調往日本為臨時代辦，隔年升任美國駐日本大使館副館長，還兼任美國國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任。

未久他稱中國竊取他國尖端技術，中國正破壞旨在維護規則秩序的「ＡＵＫＵＳ」（美英澳聯盟）機制，稱中國對新疆、香港的人權侵害極為嚴重，他還談論了敏感的台灣問題，結果遭到大陸官方的抨擊駁斥。

在美日同盟且有共同目標下，谷立言的軍事策略和情報收集能力，加上他對兩岸的了解與曾派駐菲律賓的經驗，他的能力在日本得以施展，對ＡＵＫＵＳ的擴張（納入日本）遊說以及拉攏菲律賓鞏固美國的第一島鏈策略，扮演重要的角色，這也使他在大陸既有的友好形象恐一夕破滅。

谷立言第三次赴台，旋即拜會朝野人士，他自稱早在廿年前就曾向美國國務院報告時任立委的賴清德非常有可能是台灣未來的總統。若此言屬實，谷立言確有過人的識人之處。

七月十日「賴谷」首會後，谷立言重申美國的「一中政策」立場，面對當年的「賴立委」主掌台灣國政後逕向兩國論走去，谷立言是否需要重新再認識被他成功預測的賴總統；是否也能準確預測台海未來走向，都受到外界關注。

谷立言或有可能扮演賴政府的煞車皮，但以他在軍事和情報等專業領域上的著墨，以及美中對抗的大背景下，谷立言銜命推動美日菲軍事合作與擴大對台軍售，協助國軍對抗共軍，乃至推動台灣全民皆兵、巷戰到底的可能性恐更大。