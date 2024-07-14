無視北約宣言 中俄舉行海上聯演

無視於美國所領導的北約華盛頓峰會日前譴責中國大陸已成為俄羅斯在俄烏戰爭中的關鍵推動者，並暗示中國將為此付出代價，中共軍方周五深夜發布消息稱，參加中俄「海上聯合—二○二四」聯合演習的俄方艦艇編隊，已於十二日抵達廣東湛江某軍港與中方參演兵力順利會合，至此，中俄參演兵力全數集結完畢。

大陸國防部新聞發言人張曉剛在十二日記者會中表示，根據年度計畫和中俄雙方共識，中國和俄羅斯兩國軍隊於七月上中旬在湛江附近海空域舉行「海上聯合—二○二四」聯合演習。此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

解放軍海軍微信公眾號「人民海軍」指出，此次演習區分為兵力集結、港岸籌畫和海上演練三階段，中俄雙方共派出水面艦艇七艘，以及艦載直升機、陸戰隊員等參演。雙方將舉行聯合籌畫和專業研討交流、艦艇參觀，同時穿插組織太極拳交流、球類友誼賽、甲板招待會等交流活動。

在海上演練階段，雙方將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等多個科目展開。「人民海軍」還公布共軍此次參演的艦艇，包括擔任中方指揮艦的○五二Ｄ型飛彈驅逐艦南寧艦、○五四Ａ型飛彈巡防艦咸寧艦、大理艦，以及九○三型綜合補給艦微山湖艦。

法新社指出，近年來，中國大陸和俄羅斯的關係愈來愈密切，聲稱雙邊友誼「無上限」，並且都與北約有著敵對關係。北約領導人上周三在一份宣言中表示，中國已「成為莫斯科入侵烏克蘭的決定性助推者」，促使北京警告北約不要挑動陣營對抗。

與此同時，大陸軍方昨日還表示，中國大陸與白俄羅斯正在進行中的「雄鷹突擊—二○二四」陸軍聯合訓練已全面進入適應性訓練階段。隸屬於共軍的微信公眾號「人民陸軍」稱，在完成適應性訓練後，雙方將根據聯訓計畫，展開全流程實兵綜合演練。下一步，還將根據計畫安排，展開多種武器實彈射擊、聯合反恐行動等專業課目訓練。

由於大陸與白俄羅斯此次陸軍聯合訓練的地點距離北約邊界僅數公里，因此也引發北約方面關注。美國之音指出，白俄羅斯一直是俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭的重要支持者，烏克蘭與白俄羅斯和波蘭接壤。

專家認為，中國大陸與白俄羅斯之間正在進行的軍事演習，是對北約對亞太地區日益增長的興趣的回應，這也表明北京當局將繼續參與歐洲事務。