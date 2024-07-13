美解決藏中爭議法案 全國人大：阻撓人民追求美好生活

美國總統拜登12日簽署「促進解決藏中爭議法案」（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act），其中聲稱美國政府從未採取西藏自古以來就是中國一部分的立場。繼大陸外交部13日下午發布新聞稿回應，全國人大外事委員會接連發布聲明指出，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定要失敗的。

大陸全國人大外事委員會表示，美方不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意通過並簽署所謂「涉藏法案」，違背美國政府的一貫立場和承諾，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中方利益，向「藏獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國全國人大對此表示堅決反對，予以強烈譴責。

公告稱，西藏自古就是中國神聖領土不可分割的一部分。西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。在中國共產黨堅強領導下，在全國人民大力支持下，西藏自治區各族人民團結奮鬥，取得脫貧攻堅全面勝利，社會大局更加穩定、經濟文化更加繁榮、生態環境更加良好、人民生活更加幸福。

公告並稱，西藏穩定發展正處在歷史最好時期，宗教信仰自由得到充分保障，社會主義民主政治建設深入推進，人民代表大會制度優越性充分體現，民族區域自治制度進一步貫徹落實，憲法和法律賦予西藏各族人民的權利得到充分行使，不斷開創長治久安和高質量發展新局面。任何人任何勢力妄想阻撓西藏人民追求更加幸福美好生活的圖謀是不會得逞的，妄想通過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀是注定要失敗的。

大陸全國人大外事委員會最後強調，敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持「西藏獨立」的承諾。如美方執意操弄相關法案，中方將依法採取堅決措施，堅定維護自身主權、安全、發展利益。