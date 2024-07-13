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趙樂際：金磚國家立法機構要反對脫鈎斷鏈、築牆設壘

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席第十屆金磚國家議會論壇。（圖／取自人民網）
大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席第十屆金磚國家議會論壇。（圖／取自人民網）

第十屆金磚國家議會論壇11日至12日在俄羅斯聖彼得堡舉行，為金磚擴員後舉行的首次議會論壇。大陸全國人大常委會委員長趙樂際出席第十屆金磚國家議會論壇，他指出，金磚國家立法機構長期保持友好合作，在深化金磚戰略夥伴關係中發揮重要作用。

據新華社報導，趙樂際表示，金磚國家立法機構要立足職能定位，弘揚開放包容、合作共贏的金磚精神，要堅守初心，維護金磚國家共同利益。深化立法機構交流合作，在彼此核心關切問題上相互支持，夯實金磚合作的政治互信。要乘勢而上，服務「大金磚合作」，充分發揮「大金磚」的資源和市場等優勢。

趙樂際指出，立法機構要發出堅持多邊主義、促進共同發展的響亮聲音，反對「脫鉤斷鏈」和「築牆設壘」，推動營造國際化、市場化、法治化營商環境。要深化交流，夯實金磚合作民意基礎。發揮立法機構接地氣、聚民心、匯民智的優勢。要開放包容，拓展立法機構「金磚+」合作。加強同廣大新興市場和發展中國家立法機構及多邊組織的交流對話。

本屆論壇主題「議會在加強多邊主義、促進全球公正發展和安全方面的作用」，此次論壇活動在塔夫利宮舉行，邀請16個國家400多位參會者，論壇簽署《金磚國家議會論壇諒解備忘錄議定書》，並通過論壇聯合宣言。

論壇期間，趙樂際會見埃及眾議長賈巴利。他表示，中國全國人大願同埃方一同落實兩國元首重要共識，加強立法機構各層級交流。賈巴利表示，埃堅定奉行一個中國原則，埃眾議院願為促進兩國務實合作作出貢獻；在會見哈薩克議會上院議長阿希姆巴耶夫時，趙樂際強調，中國全國人大願同哈方共同努力，及時批准、修訂促進兩國務實合作的法律文件。阿希姆巴耶夫表示，願加強哈中兩國立法機構友好交往，推動高質量共建「一帶一路」合作。

俄羅斯 全國人大 埃及

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