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瑞典政要提台海問題 陸方回應：域外國家不要挑事生非

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐瑞典大使館。（圖／取自百度）
大陸駐瑞典大使館。（圖／取自百度）

瑞典政要近期針對大陸在南海和台海問題上發表看法，陸駐瑞典大使館發言人12日回應，奉勸包括瑞典在內的域外國家為維護地區和平穩定發揮建設性作用，不要挑事生非，不要成為南海的攪局者和肇事方。他指稱，台灣不是烏克蘭，將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，無異於賦予台灣國際法主體地位、將台海兩岸關係曲解為國家間關係、製造「兩個中國」、「一中一台」

大陸駐瑞典大使館12日以答記者問的形式發表新聞稿。提問表示，有瑞典政要指出，如果俄羅斯在烏克蘭獲勝，將鼓勵中國奪取別國領土，當前菲律賓和越南在南海面臨中國壓力，台灣面臨中國入侵風險等，詢問中方對此有何評論。

大陸駐瑞典大使館發言人表示，注意到有關報導，瑞方有關言論充斥著冷戰思維和意識形態偏見，對中國進行無端指責和攻擊抹黑。中方對此強烈不滿和堅決反對。

大陸駐瑞典大使館發言人指出，中國堅持走和平發展道路，從不侵略任何國家、從不干涉別國內政、從不損害別國主權和領土完整。中國不是任何國家的威脅，而是國際社會中的和平力量、穩定力量。敦促瑞方不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國，更不要憑空捏造虛假敘事抹黑中國。

在南海問題上，大陸駐瑞典大使館發言人稱，這是中國和部分東協國家之間的問題，中方堅持同直接當事國通過談判協商，妥善處理涉海的矛盾分歧，同時對任何海上侵權挑釁行徑予以堅決應對。

而在台海問題上，大陸駐瑞典大使館發言人表示，世界上只有一個中國，台灣從來就不是一個國家，而是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係基本準則，也是中國同包括瑞典在內的所有國家建立和發展外交關係的政治基礎。

回應稱，台灣不是烏克蘭，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。台灣問題是中國的內政，烏克蘭問題是俄羅斯和烏克蘭兩個國家之間的爭端。將台灣問題與烏克蘭問題相提並論，無異於賦予台灣國際法主體地位、將台海兩岸關係曲解為國家間關係、製造「兩個中國」、「一中一台」，實質是挑戰一個中國原則，損害中國主權和領土完整，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

大陸駐瑞典大使館發言人強調，希望瑞方充分認清台灣問題的極端嚴肅性和高度敏感性，切實恪守一個中國原則，停止散布不負責任的錯誤言論，多做有利於台海穩定與世界和平發展的事情。

瑞典因俄烏戰爭影響，2022年5月申請加入北約，於今年3月成為北約第32個成員國，打破200年來的中立立場。據美國之音報導，瑞典外交大臣比爾斯特倫（Tobias Billstrom）日前參與北約成立75週年峰會時表示，北約需要繼續面對俄羅斯，但亞洲「也應該被認為是北約擔憂和頭痛的一部分。」 他也提到，瑞典支持北約在東京設立辦事處。

大使館 烏克蘭 瑞典

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