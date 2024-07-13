人大校長談中共二十屆三中全會：「兩力」是改革的核心

中共二十屆三中全會即將召開，中國人民大學校長、重陽金融研究院聯席理事長林尚立9日接受香港《大公報》記者專訪時指出，解放生產力和增強社會活力「兩力」是改革的核心，當前發展新質生產力要靠創新，只有真正把創新釋放出來，改革才能一步一步走深。

據「人大重陽」公眾號轉發《大公報》專訪全文，林尚立指出，目前改革核心實際上是兩個解放的問題，第一是「解放和發展生產力」，即如何讓新的生產力得到充分釋放，對整個經濟社會發展產生效應，構建與新的生產力發展相適應的生產關係和治理形態。第二是「解放和增強社會活力」，這關係到與經濟緊密相連的社會公平正義，以及民生保障。

林尚立認為，這「兩力」來源於持續不斷的改革，以及通過改革的制度創新釋放，使「兩力」所面臨的各種各樣的制度障礙被消解、被消除。

對於即將召開的二十屆三中全會，林尚立預計會涉及四個方面：首先是創新，高質量發展核心是創新，新質生產力核心也是創新，如果改革不能解決創新的問題，改革就難以抓住要害。第二是市場，市場要有活力，市場要一體化，國內市場、國際市場要聯動起來。

第三是治理，為使民生保障依然保持在有序範圍，使中國之治得以延續，改革要去進一步解決公平正義和就業等問題。第四是民生幸福，涉及處理衣食住行、醫療保障，城鄉融合和教育就業等問題

林尚立也談到香港的發展前景。他表示，融入國家大局是香港發展最大的機遇，也是最大的戰略空間。粵港澳大灣區的建設，為香港融入國家戰略提供了非常大的戰略舉措。而香港至今在國際參與和金融人才集聚方面有獨特優勢，一切都有賴於香港如何在國家發展大戰略當中形成香港的大格局。

在與世界市場融合的方面，林尚立指出，外國的資本、技術、知識、企業等，在中國的經營和發展都能夠得到很好的制度規範和法律保障，這是中國面向世界很基本的戰略舉措，也是一個開放型大國理應去完善和發展的地方。中國作為一個現代化強國還應該為世界市場提供新的治理機制和運行規則。

林尚立最後強調，改革開放歷史是發展和探索帶來的，是成功所啟示的，也是中國共產黨找到中國特色社會主義道路背後的法寶。沒有改革開放，就沒有今天，就沒有未來。