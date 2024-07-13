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中俄「海上聯合─2024」集結完畢 將操演反潛、對海打擊、反導

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中俄海上聯合─2024演習集結完畢，圖為中方指揮艦052D型飛彈驅逐艦南寧艦。 「人民海軍」微信公眾號
中俄海上聯合─2024演習集結完畢，圖為中方指揮艦052D型飛彈驅逐艦南寧艦。 「人民海軍」微信公眾號

據「人民海軍」微信公眾號消息，7月12日，參加中俄「海上聯合-2024」聯合演習的俄方艦艇編隊抵達廣東湛江某軍港與中方參演兵力順利會合，中方在碼頭舉辦歡迎儀式，至此，中俄參演兵力全數集結完畢。

大陸國防部發言人張曉剛昨下午發布近期軍事訊息時即透露，根據年度計畫和中俄雙方共識，中國和俄羅斯兩國軍隊於7月上中旬在湛江附近海空域舉行「海上聯合-2024」聯合演習。此次聯演旨在展現雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

而據「人民海軍」微信號，昨上午11時許，俄「響亮號」護衛艦靠泊完畢。隨艦編隊指揮、指揮艦艦長離艦登岸，與前來迎接的演習中方總導演合影留念。訊息稱，這次演習以「聯合應對海上安全威脅」為主題，區分兵力集結、港岸規劃和海上演習3個階段。

它稱，中俄雙方共派出水面艦艇7艘以及艦載直升機、陸戰隊員等參演，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅，維護國際和區域和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

港岸期間，中俄雙方將舉行聯合籌劃及專業研討交流、艦艇參觀，穿插組織太極拳交流、球類友誼賽、甲板招待會等交流活動。海上演練階段，雙方將圍繞聯合偵察預警、聯合反潛、聯合對海打擊、聯合防空反導等多科。

「人民海軍」公布了中方的參演艦艇，其中包括中方指揮艦052D型飛彈驅逐艦南寧艦、054A型飛彈護衛艦咸寧艦、054A型飛彈護衛艦大理艦及903型綜合補給艦微山湖艦。

海軍 演習 飛彈

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