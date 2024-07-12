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非邦交國也來唸！軍官學校入伍訓 首見約旦籍新生

不滿美國售台攻擊無人機 中國制裁6家公司5名高管

中央社／ 台北12日電

因為不滿美國6月對台軍售攻擊型無人機，中國外交部今晚宣布，即日起對6家美國軍工公司、5名高階主管採取反制措施，凍結其中國境內財產，禁止個人入境。

美國6月18日宣布出售台灣彈簧刀300（Switchblade300）及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機，總價3億6020萬美元。這是美國總統拜登任內第15度對台軍售。

中國外交部官網12日晚上發布「關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定」。

中國外交部稱，美國近日再次宣布向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據中國「反外國制裁法」規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：

一、對Anduril Industries、Maritime Tactical Systems、Pacific Rim Defense、AEVEX Aerospace、LKDAerospace、Summit Technologies Inc.這6家企業，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對AeroVironment董事長納瓦比（WahidNawabi）、副總裁麥唐納（Kevin McDonnell）以及Anduril執行長辛普夫（Brian William Schimpf）、營運長葛林姆（Matthew Marley Grimm）、負責全球防務的副總裁考斯納（Gregory Michael Kausner）等5名高管，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

今天遭中國制裁的軍工公司與高管，均與美國這次售台的攻擊型無人機有關。

國軍 外交部 美國

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