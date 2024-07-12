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以觀光促進兩岸交流 羅文嘉：盼旅遊風險是暫時性

中央社／ 台北12日電
海基會秘書長羅文嘉今天表示，開放大陸官員來台參加旅展是釋出善意，盼以觀光作為兩岸交流起點。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
海基會秘書長羅文嘉今天表示，開放大陸官員來台參加旅展是釋出善意，盼以觀光作為兩岸交流起點。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

海基會秘書長羅文嘉今天表示，開放大陸官員來台參加旅展是釋出善意，盼以觀光作為兩岸交流起點。對於赴陸旅遊橙色警示，他表示政府有責任提醒風險，但也希望這個風險是暫時性，不要影響兩岸觀光往來。

羅文嘉今天下午主持海基會背景說明會，會中針對台北夏季旅展、赴陸旅遊警示等相關議題做出回應。

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今天起連4天登場，羅文嘉表示，今年有將近30名大陸官員來台灣參展，這是台灣釋出的善意，希望能夠帶動台灣的相關人員到對岸，推廣台灣的旅遊，「所謂交流是雙向、互相，台灣的政府已經展現了這種誠意」。

他說觀光是最單純的，而且對兩岸的相關產業或是一般民眾而言都有正面助益，所以「希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚」。

這次中國大陸文旅業者、官員來台參加夏季旅展，人數創近年之最。早前，陸委會於6月底調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

羅文嘉說明，世界上許多國家都針對赴中國大陸旅遊做出相當高的旅遊警示，台灣當然也必須做這樣的警示，政府有責任跟民眾提醒赴中國大陸的風險，但是「希望這個風險是暫時性的，希望這些風險不要影響到本來可以朝向健康、有序的兩岸觀光往來」。

他強調，不會因為一件事情就「因噎廢食」，但也不會只看到事情樂觀的一面，忽略風險的一面。

羅文嘉也提到，希望透過這次的旅展，來台參展的大陸旅遊業者能夠體會到台灣民眾的擔憂，並保障台灣民眾赴中國大陸的安全，「讓台灣旅客能夠放心、安心，而且得到好的旅遊品質」。

旅展 羅文嘉 風險

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