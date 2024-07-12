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山東艦出現菲附近海域 陸國防部：將常態組織類似演練

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人張曉剛。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人張曉剛。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸國防部12日召開例行記者會，回應近日南海衝突與航艦前往菲律賓近海一事。陸國防部表示，中國海軍今後將常態組織類似演練，不斷提升航艦編隊體系作戰能力。

據陸媒報導，大陸海警局新聞發言人劉德軍2日表示，菲律賓本月1日派3艘海警船對非法滯留仙賓礁的海警9701艦「過駁」人員物資，大陸海警全程跟監管控。有記者提到，菲律賓事後聲稱，其可以在專屬經濟區內做任何想做的事情。

大陸國防部發言人張曉剛對此回應，中方對包括仙賓礁在內的南沙群島擁有無可爭辯的主權，中方維權執法行動正當合理。菲方有關行徑嚴重侵犯中方主權，公然違反《南海各方行為宣言》特別是第五條規定，在南海製造新的緊張因素，進一步破壞地區和平穩定。敦促菲方立即撤走人員船隻，不要在錯誤的道路上越走越遠。

此外，近日有商業衛星圖片顯示山東艦曾出現在菲律賓附近海域，有分析認為中方首次派出航空母艦前往菲律賓近海，有威懾之意。據法新社6月29日報導，商業衛星拍攝的影像顯示，山東艦離港出現在距菲律賓約360公里外的海域上。

張曉剛表示，山東艦近期編隊赴相關海域進行遠海實戰訓練，為年度例行安排，符合國際法和國際實踐，不針對任何特定目標。中國海軍今後將常態組織類似演練，不斷提升航艦編隊體系作戰能力。

大陸軍事專家張軍社日前接受環球日報訪問時表示，中國航艦在南海海域和西太平洋的遠海訓練均已經實現常態化，這與航艦擔負的作戰任務密不可分。山東艦無論是在南海還是到西太平洋進行常態化訓練，都符合國際法和國際通行做法，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

南海 國防部 菲律賓

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