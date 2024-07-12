陸國防部批日本不斷拿中國「說事」 是想借機擴軍備武

日本自7月起陸續提出與菲律賓合作的對陸防衛政策和《防衛白皮書》，大陸國防部和外交部今對此回應，表示日本無權介入中菲涉海爭議，並稱日本新版《防衛白皮書》粗暴干涉中國內政。

在大陸國防部12日例行記者會上，有記者引述日經報導，日本海上自衛隊自衛艦隊司令部擬與菲律賓海軍建立「姊妹部隊」，藉此遏制在南海「通過實力改變現狀」的中國海軍。日菲並於8日簽署《互惠准入協定》，允許兩國在對方領土上部署軍隊。

大陸國防部發言人張曉剛12日於記者會上回應指出，中方一貫主張，有關國家間防務合作不應針對第三方或損害第三方利益，不應破壞地區和平穩定。日本不是南海問題當事國，無權介入中菲涉海爭議。改變南海現狀、加劇地區緊張的，恰恰是倚外鬧事的菲律賓，是插手攪局的域外國家。

張曉剛稱，日方不斷拿中國說事，不過是想製造緊張，借機擴軍備武、拉幫結伙搞陣營對抗。日本歷史上曾屢次炮製事端對外發動侵略戰爭，國際社會應對日本再次走上軍國主義歧途保持高度警惕。南海諸島是中國固有領土。中方將以更強大的能力、更可靠的手段，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。

此外，在大陸外交部12日例行記者會上，有記者針對日本防衛相木原稔12日在內閣會議上報告的2024年版《防衛白皮書》提問。根據共同網，《防衛白皮書》指出，中國大陸方面在台灣周邊的軍事活動趨於頻繁，警惕「也不能排除兩岸軍事緊張加劇的可能性」。

大陸外交部發言人林劍對此回應，日本新版防衛白皮書粗暴干涉中國內政，老調重彈炒作所謂「中國威脅」，渲染地區局勢緊張。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，有關國防建設和軍事活動正當合理，同其他國家開展聯合巡航符合國際法和國際慣例。

林劍指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。近年台海局勢緊張的根本原因，是「台獨」分裂分子在外部勢力縱容支持下不擇手段推行分裂活動。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重歷史罪責，沒有資格在台灣問題上說三道四。

林劍表示，近年日方大幅調整防衛政策，連年增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，謀求突破性軍力發展，引發外界強烈擔憂。敦促日方深刻反省歷史罪責，堅持走和平發展道路，停止為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。