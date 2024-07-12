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北京香山論壇9月12日登場 中美兩軍互動成焦點

中央社／ 台北12日電
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）

中國國防部今天宣布，第11屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。中美兩軍恢復溝通後，美國國防部長奧斯丁會否參加，將是會議焦點。

中國國防部新聞發言人張曉剛大校12日下午在記者會宣布，第11屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

張曉剛表示，目前，中方已向100餘個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，論壇籌備工作正在有序推進。中方歡迎各國代表團參會，也歡迎國內外記者進行採訪報導。

「北京香山論壇」簡稱「香山論壇」，是共軍主辦的「國際安全合作與亞太地區安全」論壇。

去年香山論壇由於中美兩軍中斷溝通，美國國防長奧斯汀（Lloyd Austin）未出席，美方指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）參會，但她全程保持低調與沉默，不但與中國軍方代表互動不多，在研討會中未公開發言，也不接受媒體採訪。

中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）2023年11月中旬在舊金山會晤，雙方同意恢復兩軍高層溝通。其後，中美兩軍高層恢復溝通，重啟海上軍事安全磋商，兩國防長隔年4月視訊通話。

中美防長5月31日也在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤，雙方就兩軍關係、「台灣問題」、南海問題交換意見。

北京 國防部 溝通

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