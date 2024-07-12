快訊

資歷僅1年就跳槽！她開出期望月薪6萬 自信滿滿吐5個字秒錄取

林士傑遭槍殺案新進展！警在高雄仁武逮捕1男子 疑似口罩男落網

中國國安部：境外間諜以校園貸逼使學生竊密

中央社／ 香港12日電

中國國家安全部今天聲稱，有境外間諜通過校園借貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼使貸款學生為其竊取中國國家秘密。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」12日發文，指近年來，中國校園貸騙局讓許多青年陷入無底洞圈套，國家安全微電影「看不見的風景」講述了境外間諜情報機關通過校園貸，威脅貸款學生為其竊取中國國家秘密。

文章舉例指出，安勇是某重點高校攝影系學生，因為花費大量資金購買高端器材，造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了人民幣2萬元（約新台幣8.9萬元）校園貸，深陷套路無力償還。

據指出，「臨近畢業，放貸人李明要求安勇兼職抵債，殊不知李明及其背後的森山均是境外間諜情報機關的人員。」

文章表示，安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，所接觸的檔案和課題涉及國家機密，而「森山」的目標就是通過校園貸，脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密檔，並以安勇父子的前途和名譽要脅安勇父親與其合作，意圖盜取中國國家機密。

據稱，安勇確實拍攝了一些檔案，但並未涉及機密實質內容。

其後，安致和向國安機關舉報，並與安勇配合國安機關展開相關工作，阻止了境外間諜人員竊取中國國家秘密的圖謀，相關機關最後只是對安致和、安勇進行了批評教育，依法不予追究刑事責任。

國安 校園 間諜

延伸閱讀

宗教傳愛無分界！白沙屯媽祖捐腎友車給天主教若瑟醫院

鬼滅最終章3部曲確認！木棉花台中動漫祭「8款福袋」1次看，還有芙莉蓮、間諜家家酒周邊必買

新北兒藝節將登場 打造怪獸王國帶來歡笑

防諜防到太空去 中籲防「間諜之眼」外媒：007情節

相關新聞

山東艦出現菲附近海域 陸國防部：將常態組織類似演練

大陸國防部12日召開例行記者會，回應近日南海衝突與航艦前往菲律賓近海一事。陸國防部表示，中國海軍今後將常態組織類似演練，...

陸國防部批日本不斷拿中國「說事」 是想借機擴軍備武

日本自7月起陸續提出與菲律賓合作的對陸防衛政策和《防衛白皮書》，大陸國防部和外交部今對此回應，表示日本無權介入中菲涉海爭...

以觀光促進兩岸交流 羅文嘉：盼旅遊風險是暫時性

海基會秘書長羅文嘉今天表示，開放大陸官員來台參加旅展是釋出善意，盼以觀光作為兩岸交流起點。對於赴陸旅遊橙色警示，他表示政...

陸國防部：「台獨」分子不管藏哪都無所遁形

上月大陸發布懲治「台獨」頑固分子的意見，引起兩岸關係震盪，近期又傳國防部為進行漢光演習等，發函宮廟，詢問戰時作為彈藥囤儲...

北京香山論壇9月舉行 主題「共築和平、共享未來」

作為大陸推展國際安全和防務對話的重要平台，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。據大陸國防部發言人張曉剛...

崔建春：外國政客不能拿香港國安法說事

據報導，中國外交部駐香港公署特派員崔建春今天就香港國安法發表意見，聲稱外國政客可以不了解國安法，但不能「拿這個法說事」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。