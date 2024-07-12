中國國安部：境外間諜以校園貸逼使學生竊密

中國國家安全部今天聲稱，有境外間諜通過校園借貸，以高息壓力、暴力催債、威脅恐嚇等方式，逼使貸款學生為其竊取中國國家秘密。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」12日發文，指近年來，中國校園貸騙局讓許多青年陷入無底洞圈套，國家安全微電影「看不見的風景」講述了境外間諜情報機關通過校園貸，威脅貸款學生為其竊取中國國家秘密。

文章舉例指出，安勇是某重點高校攝影系學生，因為花費大量資金購買高端器材，造成日常開銷嚴重超支，禁不住誘惑以高額利息申請了人民幣2萬元（約新台幣8.9萬元）校園貸，深陷套路無力償還。

據指出，「臨近畢業，放貸人李明要求安勇兼職抵債，殊不知李明及其背後的森山均是境外間諜情報機關的人員。」

文章表示，安勇的父親安致和是中國重點科研單位的工作人員，所接觸的檔案和課題涉及國家機密，而「森山」的目標就是通過校園貸，脅迫安勇前往其父所在的單位拍攝涉密檔，並以安勇父子的前途和名譽要脅安勇父親與其合作，意圖盜取中國國家機密。

據稱，安勇確實拍攝了一些檔案，但並未涉及機密實質內容。

其後，安致和向國安機關舉報，並與安勇配合國安機關展開相關工作，阻止了境外間諜人員竊取中國國家秘密的圖謀，相關機關最後只是對安致和、安勇進行了批評教育，依法不予追究刑事責任。