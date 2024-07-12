北京香山論壇9月舉行 主題「共築和平、共享未來」

作為大陸推展國際安全和防務對話的重要平台，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。據大陸國防部發言人張曉剛12日宣布，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，目前，中方已向100多個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請。

據央視新聞，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛12日就近期涉軍問題發布消息。

張曉剛指出，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

他說，目前，中方已向100餘個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，論壇籌備工作正在有序推進，歡迎各國代表團參會。

「北京香山論壇」創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共解放軍的中國軍事科學學會主辦，往年慣例由國防部長作主旨發言，去年底接任大陸國防部長的董軍是否就俄烏、以巴、台海、南海和中美等情勢發表新的論述受到關注。