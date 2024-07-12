快訊

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

113分科數甲／考生哀號「寫到手軟」！多選計算繁複 試題與解答出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京香山論壇9月舉行 主題「共築和平、共享未來」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）
大陸國防部新聞發言人張曉剛。（圖／取自大陸國防部）

作為大陸推展國際安全和防務對話的重要平台，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。據大陸國防部發言人張曉剛12日宣布，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，目前，中方已向100多個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請。

據央視新聞，大陸國防部新聞局副局長、國防部發言人張曉剛12日就近期涉軍問題發布消息。

張曉剛指出，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」。

他說，目前，中方已向100餘個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，論壇籌備工作正在有序推進，歡迎各國代表團參會。

「北京香山論壇」創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共解放軍的中國軍事科學學會主辦，往年慣例由國防部長作主旨發言，去年底接任大陸國防部長的董軍是否就俄烏、以巴、台海、南海和中美等情勢發表新的論述受到關注。

值得注意的是，去年10月底第十屆北京香山論壇舉行前，消失許久的前任大陸國防部長李尚福剛被免去職務，因此，共軍改由中共中央軍委副主席張又俠主旨發言，並代表中方和各國代表舉行雙邊會見活動。當時，前任俄羅斯國防部長紹依古是當天才公開出席論壇的消息，還有越南國防部長潘文江等多國代表參加，美國則派國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯與會。

圖為第十屆北京香山論壇於去年10月29到31日舉行。記者陳政錄／攝影
圖為第十屆北京香山論壇於去年10月29到31日舉行。記者陳政錄／攝影

中共 北京 國防部

延伸閱讀

中正紀念堂沒了儀隊站哨 增加每整點巡查交會展示

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳 國防部：升降旗持續

113分科物理／花蓮強震、俄烏戰爭時事入題 全教總：單選10題有小瑕疵

北約峰會將登場 中國、白俄羅斯聯合軍演

相關新聞

陸國防部批日本不斷拿中國「說事」 是想借機擴軍備武

日本自7月起陸續提出與菲律賓合作的對陸防衛政策和《防衛白皮書》，大陸國防部和外交部今對此回應，表示日本無權介入中菲涉海爭...

北京香山論壇9月舉行 主題「共築和平、共享未來」

作為大陸推展國際安全和防務對話的重要平台，第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。據大陸國防部發言人張曉剛...

崔建春：外國政客不能拿香港國安法說事

據報導，中國外交部駐香港公署特派員崔建春今天就香港國安法發表意見，聲稱外國政客可以不了解國安法，但不能「拿這個法說事」

劉建超：中伊關係對雙方都具有重要戰略價值

大陸中共中央對外聯絡部部長劉建超11日在北京會見由伊朗確定國家利益委員會政治、國防和安全委員會主席內扎米普爾率領的確委會...

兩岸旅展今開幕 安徽省副廳長王靖領銜陸方參展團出席

海峽兩岸台北夏季旅展開幕，大陸方面來台參展團隊，由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，這也是疫後最大規模的大陸來台旅遊交流活動，...

大陸官員順利來台旅展 羅文嘉：盼相關人員也能到大陸

海峽兩岸台北夏季旅展12日開幕，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉出席，在會前受訪時表示，這次大陸眾多官員來台，是我方政府幾個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。