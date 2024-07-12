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劉建超：中伊關係對雙方都具有重要戰略價值

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸中共中央對外聯絡部部長劉建超11日在北京會見由伊朗確定國家利益委員會政治、國防和安全委員會主席內扎米普爾率領的確委會考察團。（圖／取自北京日報）
大陸中共中央對外聯絡部部長劉建超11日在北京會見由伊朗確定國家利益委員會政治、國防和安全委員會主席內扎米普爾率領的確委會考察團。（圖／取自北京日報）

大陸中共中央對外聯絡部部長劉建超11日在北京會見由伊朗確定國家利益委員會政治、國防和安全委員會主席內扎米普爾率領的確委會考察團。劉建超表示，中國共產黨高度重視同確委會的友好關係，願同確委會加強戰略溝通機制化交往，推動雙方智庫和研究機構合作，促進兩國文明交流。雙方還就巴以衝突、烏克蘭危機等問題交換了意見。

據北京日報報導，劉建超表示，中伊關係對雙方都具有重要戰略價值。中方願同伊方共同落實好兩國領導人重要共識，加強各層級溝通交流，深化共建「一帶一路」框架下各領域合作，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，推動中伊關係不斷發展。

劉建超指出，中伊同為發展中國家和「全球南方」成員，中方願同伊方加強在上合組織、金磚等多邊機制框架內的協調配合，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

內扎米普爾表示，通過訪問新疆和山東等地，充分感受中國在發展經濟和改善民生方面取得的巨大成就，也看到伊中合作潛力巨大，願同中方積極落實伊中全面合作計劃，加強地方、智庫等領域交流合作，推動兩國關係不斷向前發展。

伊確委會願保持同中聯部的友好交往，促進伊中各領域交流合作。伊方感謝中方為伊朗和沙特恢復外交關係所作貢獻，以及支持伊成為上合組織和金磚機制成員，支持中方在維護地區和平穩定方面發揮更大作用，願同中方加強國際和地區事務溝通協調，共同維護國際公平正義。

大陸外長王毅甫於6月10日在下諾夫哥羅德會見伊朗代外長巴蓋里。王毅表示，當前中伊關係處在承前啟後關鍵階段，中方願同伊方一道，以戰略眼光看待中伊關係，把握好兩國關係發展大方向。巴蓋里指出，伊朗堅持一個中國原則，支持中方維護主權和領土完整。

伊朗 機制 溝通

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