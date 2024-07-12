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南海爭議 中國專家：擦槍走火事件發生可能性增

中央社／ 上海12日電
圖為中國船隻在南海美濟礁活動。路透資料照
圖為中國船隻在南海美濟礁活動。路透資料照

中國南海研究院學術委員會主席、華陽海洋研究中心理事長吳士存說，在南海地區爆發大規模軍事衝突是不可能的，小規模、偶發性、擦槍走火事件發生的可能性則呈上升趨勢。

吳士存於環球時報12日報導中表示，中國、菲律賓在南海爭議上的法律挑戰早已經開始，只是在不同階段冷熱不同、重點不同，「法律挑戰將會是我們面臨的重大挑戰之一」。

吳士存提到，海洋環境保護是中國和東協簽署的「南海各方行為宣言」框架下重要合作領域之一，目前南海海洋環境問題是中國和東協國家共同面臨一大挑戰，這需要東協國家與中國共同致力於漁業資源、海洋生態環境保護。

他提到，菲律賓和整個國際社會如果不對菲律賓「坐灘」的非法軍艦採取措施，那麼仁愛暗沙的海洋生態環境可能會出現災難性後果。

「一艘幾千噸的二戰時期艦艇一旦解體會是怎樣的一種狀況」，吳士存批評，國際社會對於中菲南海爭端抱持雙重標準。

他反問，菲律賓明顯違反「南海各方行為宣言」不在無人居住島礁上採取居住行動，一些國家視而不見，「假設是中國的一艘軍艦在那裡『坐灘』，國際社會是什麼反應，能這樣嗎」。

吳士存認為，目前在南海地區爆發大規模軍事衝突是不可能的，小規模、偶發性、擦槍走火事件可能性則呈上升趨勢，主要源於中美一線軍事接觸主要發生在南海的海空域；隨著美國海警船艦在南海頻繁活動，突發事件爆發可能性也在增加。

南海仲裁案裁決12日滿8週年。華陽海洋研究中心、中國南海研究院、中國國際法學會11日在北京聯合發布「南海仲裁案裁決再批駁」報告，指出仲裁裁決存在重大謬誤和瑕疵。

中國也於近日連續發布南海爭議海域生態環境調查報告，包括「仁愛礁非法坐灘軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」、「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」。

菲律賓在1999年刻意地將二戰時期登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，派軍駐守以主張實際控制，必須定期運送補給和駐軍輪替；中國指稱這艘船艦為「非法坐灘軍艦」。

南海仲裁 菲律賓 軍艦

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