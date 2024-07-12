歐盟稱南海仲裁是里程碑 陸使團：公然為菲侵犯中方主權背書

歐盟對外行動署發言人7月11日就南海仲裁案裁決出台八週年發表聲明，稱裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑，大陸駐歐盟使團發言人對此以答記者問形式回應表示，歐盟罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，是極不負責任的。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決。

記者問：7月11日，歐盟對外行動署發言人就南海仲裁案裁決出台八週年發表聲明，稱裁決是和平解決南海爭端的重要里程碑，仁愛礁位於菲律賓專屬經濟區和大陸架內等重要裁定對各方具有法律約束力，強調各方應尊重並履行裁決，維護《聯合國海洋法公約》賦予的自由與權利，特別是航行和飛越自由。中方對此有何評論？

駐歐盟使團發言人答稱，歐盟不是南海問題當事方。歐方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，公然為菲方侵犯中方主權站台背書，不利於地區和平穩定，是極不負責任的。中方對此表示，表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

他表示，中方在南海仲裁案問題上的立場是一貫、明確、堅定的。仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所作裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

發言人說，目前，在中國和東協國家的共同努力下，南海局勢保持整體穩定。各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方正在同東協各國一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推動「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定，同時也將繼續堅定維護自身領土主權和海洋權益，堅持同直接有關當事人在尊重歷史事實的基礎上，透過談判協商妥處涉海矛盾分歧。

他表示，歐方既然口口聲聲表示要維護南海和平穩定，就應當認清事實真相，秉持客觀公正，切實尊重中方權益以及地區國家為南海和平穩定付出的努力。