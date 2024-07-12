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王毅：中國不接受北約無端指責 北約應安守本分、不插手亞太事務

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國外交部長王毅。（美聯社）
中國外交部長王毅。（美聯社）

根據大陸外交部網站消息，2024年7月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話。王毅特別談到北約峰會表示，剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指責，中方對此絕不接受。在和平與安全議題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國與北約國家政治體制、價值觀念不同，但這不應成為北約煽動與中國對抗的理由。北約應安守本分，不插手亞太事務、

王毅對費爾德坎普說，在兩國領導人引領和雙方努力下，中荷開放務實的全面合作夥伴關係穩健發展，為兩國人民帶來實實在在利益，也為地區乃至世界和平發展作出貢獻。中方重視中荷關係，願與荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，進行全方位對話，增進相互理解。

王毅表示，中方支持歐洲一體化進程，支持歐盟發展壯大，堅持戰略自主。相信荷方會推動歐方客觀理性看待中國，為中歐關係維持健康穩定發展發揮建設性作用。荷蘭以貿易立國，一貫支持自由貿易，中方願同荷方加強合作，共同維護全球產供鏈穩定。

王毅表示，剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指責，中方對此絕不接受。在和平與安全議題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量。中國同北約國家政治體制、價值觀念不同，但這不應成為北約煽動與中國對抗的理由。

他說，正確之道是加強對話，增進了解，建立基本互信，避免戰略誤判。北約應安守本分，不插手亞太事務、不干涉中國內政、不挑戰中方正當權益。中方願在平等基礎上與北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。

費爾德坎普表示，目前荷中關係強勁有力。中國是重要的全球性力量，也是荷蘭在亞洲最主要的經貿夥伴，雙方也應該能夠在雙多邊廣泛議題上進行互利合作。面對動盪不定的國際局勢，荷方不贊成與中國「脫鉤」，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係。

他表示，歐中關係至關重要，分歧不應阻礙雙方合作。荷方支持發展建設性的歐中關係，造福全世界人民。北約致力於維護成員國自身安全，將永遠是防禦性組織。

雙方也就共同關心的國際和地區問題交換了看法。

北約 王毅 荷蘭

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