日艦闖領海 陸嚴重關切

據日本媒體報導，本月早些時候，一艘日本海軍驅逐艦在未通知中國的情況下進入台灣附近的中國領海。大陸外交部發言人林劍表示，中方已就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉，日方也就此作出說明，稱系「技術性失誤」。中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。

日本共同社引述外交消息人士的話稱，日本海上自衛隊的涼月號驅逐艦本月四日一度在靠近浙江的大陸領海航行。報導稱，自衛隊艦船在大陸領海航行極為罕見，據悉該艦遭到了大陸的驅離。

日本電視台則引述日本防衛省消息指出，涼月號的任務是負責監控大陸在台灣北方東海的飛彈演習。共同社表示，這艘驅逐艦未理會大陸方面的警告，在距離浙江沿海十二海浬的範圍內航行了約廿分鐘。

共同社表示，據聯合國海洋法公約認可的「無害通過權」，只要不做出損害沿海國安全的行為，就可在領海航行。涼月號的航行被認為很可能並不違反國際法，但此次航行是否有意為之尚不清楚。日本政府相關人士稱「至少不存在法律問題」。

針對此事，大陸外交部發言人林劍在昨日例行記者會上表示，根據中國法律有關規定，外國軍用船舶進入中國領海，須經中國政府批准，對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。