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陸持續施壓台灣 德國知台學者：台須展示不投降決心

中央社／ 台北11日電
中共軍機軍艦頻繁擾台，德國學者、知名作家施益堅表示，此刻台灣應展現團結決心。示意圖／ingimage
中共軍機軍艦頻繁擾台，德國學者、知名作家施益堅表示，此刻台灣應展現團結決心。示意圖／ingimage

中共軍機軍艦頻繁擾台，德國學者、知名作家施益堅表示，此刻台灣應展現團結決心，如果讓中國覺得台灣不敢抵抗，中國所施加的壓力就會愈來愈大，直到台灣投降為止。

施益堅（Stephan Thome）日前接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪表示，現在是關鍵時刻，台灣人應該要好好思考，怎麼團結這裡的每一個人，向中國表示「我們不會投降，我們不要在中國的統治下生活」，如果沒有這個態度，中國國家主席習近平及中共政府就會覺得台灣是害怕的，只要多加一點威脅及壓力，台灣就會投降。

施益堅表示，自從俄羅斯侵犯烏克蘭之後，台灣人好像才稍微醒過來，意識到台灣面臨著類似危險，他希望台灣可以好好把握機會，做一些準備，思考如何應付中國的行動。

施益堅1972年生於德國，主修哲學、宗教學以及漢學，在東亞生活與工作15年，曾先後到中國、日本、台灣等地進行研究；其中在台灣居住最久，並與台灣人結婚。他的作品3度入圍德國圖書獎年度決選，寫給德國人看的「台灣使用指南」，中文版在台灣引起許多討論。

施益堅表示，最近他又寫了一部非小說，內容與台海衝突、兩岸關係有關，為此他讀了許多資料，每天都在想這些問題，同時也去了一趟美國，聽取華盛頓專家的意見，預計今年9月出版。

施益堅表示，德國或歐洲最大的問題不是誤解台灣，而是對台灣不熟，以至於當中國說「台灣自古以來是中國的一部分」，竟然就接受了這樣的宣傳。

施益堅說，要跟歐洲人解釋台灣的狀況有點辛苦，問題在於台灣的歷史很複雜，但中共政府只要簡單說「台灣是中國的一部分」，很多人馬上就懂了，雖然它是不對的，這也是他書寫「台灣使用指南」的主要原因之一。

施益堅想告訴包括德國在內的歐洲人，必須稍微擴大視野，看看現在東亞正在發生的事，「這很重要，因為全世界歷史的重心，已經不在歐洲了」。

施益堅說，中國一定會持續威脅台灣，外國人也會繼續忽略台灣，但是他相信台灣人本身會繼續努力，讓台灣民主繼續進步，把這個美麗島變得更為美麗。

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