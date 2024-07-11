稱日本「三加丸」號等侵入釣魚臺 陸海警採警告驅離

釣魚臺（大陸稱釣魚島、日稱尖閣諸島）周邊海域近期主權爭議不斷，據中國海警官方帳號11日晚發文稱，10日，日本「三加丸」號漁船和數艘巡視船非法進入「我釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。

據中國海警發布的消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月10日，日「三加丸」號漁船和數艘巡視船非法進入「我釣魚島領海」，「中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。」

甘羽還說，「釣魚島及其附屬島嶼為中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域進行海上維權執法活動」。敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動，否則中方將保留一切反制權利。

本月初，中國海警局也曾透過發言人劉德軍表示，2至4日，日本鶴丸號、善幸丸2號漁船和數艘日籍巡視船「非法進入」大陸聲稱的釣魚臺領海，大陸海警實施警告驅離。

對此，日媒《讀賣新聞》報導稱，大陸海警局最近屢次派船隻「進入」沖繩縣石垣市附近的釣魚臺海域，即日本聲稱的「領海」，包括加強對日本漁船的監控，實施警告等。

釣魚臺列嶼之主權爭議存在已久，據我外交部官網，「釣魚臺列嶼是台灣的附屬島嶼，其行政管轄隸屬台灣宜蘭縣頭城鎮大溪里，無論從歷史、地理、地質，使用國際法來看，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土。」