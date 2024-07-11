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三中全會登場前 中共中央軍委提持續整頓用人、紀律
中共二十屆三中全會即將登場前，據新華社10日報導，中共中央軍委近日發布《關於全面貫徹新時代政治建軍方略深入推進軍隊政治整訓的決定》，提出要推進政治整訓，貫徹軍委主席負責制，持續深入整頓思想、用人、組織、作風、紀律，確保軍隊始終敢打必勝、純潔光榮、法紀嚴明。
報導稱，這份《決定》提到，新征程上深入推進軍隊政治整訓，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹習近平強軍思想，全面貫徹新時代政治建軍方略，牢牢把握政治建軍時代要求。
《決定》重申，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。貫徹軍委主席負責制，持續深入「整頓思想、整頓用人、整頓組織、整頓作風、整頓紀律」，突出高層黨委、高級幹部，鍛造政治堅定、能力過硬的堅強黨組織，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍。
《決定》強調，要確保軍隊永保性質宗旨、「始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終人才輩出、始終純潔光榮、始終法紀嚴明」，為強軍事業提供堅強政治保證。
《決定》指出，深入推進軍隊政治整訓，對推動政治建軍走深走實具有重要意義，必須作為嚴肅而重大的政治任務，以堅定決心和務實作風一抓到底，融入鬥爭、備戰、建設實踐一體推進，增強針對性精準度，確保步步深入、取得實效。
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