快訊

交保夢碎！檢抗告成功鄭文燦三度開羈押庭 法官裁定收押

警世教訓！莎朗史東5.8億元積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

全球局勢近年風雲變幻 美國恐一蹶不振？陸前駐美大使：片面化認識

指澎湖漁船被扣和釣客案性質不同 陸委會：兩邊執法各自互相尊重

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑11日就大進滿88號事件再度呼籲陸方處理完後盡快釋放。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑11日就大進滿88號事件再度呼籲陸方處理完後盡快釋放。（記者廖士鋒／攝影）

澎湖漁船「大進滿88號」被大陸方面以違反伏季休漁及網目過小等規定而扣留，陸委會表示，會定位這是大陸執法問題，就像我方也有執法問題，「兩邊的執法各自互相尊重」。陸委會呼籲大陸完成其法規所要求的程序之後，能夠儘快把人釋放。

大進滿88號在金門附近海域2日晚間被大陸海警登檢後帶走，陸方強調該船違反大陸伏季休漁規定，且使用的網具遠小於大陸規定的最小網目尺寸，「破壞了海洋漁業資源和生態環境」。

陸委會副主委梁文傑11日下午就此案先強調大進滿88這條漁船跟胡姓釣客這兩件事情「性質是截然不同的」。他指出，大進滿88號基本上是因為現在是對岸所謂的「伏季休漁」，在屬於他們海域的地方不准漁船捕魚，既不准自己的漁船捕魚，也不會准許其他國家包括台灣的漁船捕魚。

他表示，在定位上面會認為這是一個執法的問題，對方的執法的問題，如同我方這邊也有我們執法的問題，「兩邊的執法各自互相尊重」。

他指出，大陸方面有他們的法規跟相關規定，政府希望大陸完成其法規所要求的程序後，能夠儘快把人釋放，「就像我們這邊在處理我們扣押的對方的漁船或者是三無船隻等等，我們在經過了相關的程序或規定之後，我們也會儘快釋放」。

至於胡姓釣客事件，梁文傑重申這是單純的人道救援事件，「你不能說我因為人道救援把人救起來，結果我把他扣4個月」，這對我方來講是無法理解的。他再次呼籲，兩岸之間都有人道救援，我們會救起他們的人，他們會救起我們的人，過去都是很快就把人送回去，出於人道的原因救人，「你不要變成救人把它變成把人拘留，這是令人難以理解的」。

有媒體提到，2003年跟2005年皆曾有大陸扣過我方漁船，但很快就釋放，如今卻比較久，梁文傑指出，2003跟2005那兩次像也是違反相關規定，當時的處理確實比較快速，「兩天」。這次我方也希望對方能夠儘快按照他們的規定跟程序，處理完了，比如說罰款之後就能夠讓人回家。

但梁文傑指出，因為上一次發生這個案例，到現在已經快20年了，中共的法律規定、執法的程序規定等等可能也變化很多，所以不能一概而論，「我們只能夠希望說他們完成了相關規定跟程序的時候能夠儘快釋放」。

梁文傑 罰款 陸委會

延伸閱讀

遭踢爆「代表大陸」？台灣劍道選手赴米蘭參賽 陸委會回應了

中共留置澎湖漁船 蔡明彥：海上灰色地帶操作增加

盯梢案卓揆一問三不知 羅智強轟：綠委、官員抹黑媒體

邱垂正稱兩岸就是兩岸 羅智強：恐成夾心餅乾

相關新聞

遭踢爆「代表大陸」？台灣劍道選手赴米蘭參賽 陸委會回應了

兩岸體育代表隊爭議又一遭，網紅波特王踢爆有台灣選手蘇郁程代表大陸參加劍道比賽，陸委會表示，會去了解狀況。根據「兩岸條例」...

北約宣言定義大陸是威脅 陸駐美使館：反對引發新冷戰

北約華盛頓峰會10日發表聯合宣言，首次公開譴責大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」，對大陸表達直接警告，同時定義大陸是威脅，...

日本軍艦駛入大陸領海 北京怒喊「要求徹查」、日方回「技術性失誤」

日本海上自衛隊涼月號護衛艦4日監視共軍軍演時，一度駛入浙江外海的中國領海。中國外交部今天說，中方已提出嚴正交涉，要求徹查...

指澎湖漁船被扣和釣客案性質不同 陸委會：兩邊執法各自互相尊重

澎湖漁船「大進滿88號」被大陸方面以違反伏季休漁及網目過小等規定而扣留，陸委會表示，會定位這是大陸執法問題，就像我方也有...

美國延長對港實施國家緊急狀態 陸外交部不滿駁：停止干預香港事務

對於美國宣布延長針對香港局勢所頒布的國家緊急狀態，中國外交部駐港公署表示強烈不滿和反對，同時要求美方停止干預香港事務

抗美環太軍演？山東艦第4度出島鏈 太平洋成練兵場

中俄海上聯合巡航之際，中國航母山東艦再次被觀測到「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練，這也是山東艦編隊第四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。