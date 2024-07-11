指澎湖漁船被扣和釣客案性質不同 陸委會：兩邊執法各自互相尊重

澎湖漁船「大進滿88號」被大陸方面以違反伏季休漁及網目過小等規定而扣留，陸委會表示，會定位這是大陸執法問題，就像我方也有執法問題，「兩邊的執法各自互相尊重」。陸委會呼籲大陸完成其法規所要求的程序之後，能夠儘快把人釋放。

大進滿88號在金門附近海域2日晚間被大陸海警登檢後帶走，陸方強調該船違反大陸伏季休漁規定，且使用的網具遠小於大陸規定的最小網目尺寸，「破壞了海洋漁業資源和生態環境」。

陸委會副主委梁文傑11日下午就此案先強調大進滿88這條漁船跟胡姓釣客這兩件事情「性質是截然不同的」。他指出，大進滿88號基本上是因為現在是對岸所謂的「伏季休漁」，在屬於他們海域的地方不准漁船捕魚，既不准自己的漁船捕魚，也不會准許其他國家包括台灣的漁船捕魚。

他表示，在定位上面會認為這是一個執法的問題，對方的執法的問題，如同我方這邊也有我們執法的問題，「兩邊的執法各自互相尊重」。

他指出，大陸方面有他們的法規跟相關規定，政府希望大陸完成其法規所要求的程序後，能夠儘快把人釋放，「就像我們這邊在處理我們扣押的對方的漁船或者是三無船隻等等，我們在經過了相關的程序或規定之後，我們也會儘快釋放」。

至於胡姓釣客事件，梁文傑重申這是單純的人道救援事件，「你不能說我因為人道救援把人救起來，結果我把他扣4個月」，這對我方來講是無法理解的。他再次呼籲，兩岸之間都有人道救援，我們會救起他們的人，他們會救起我們的人，過去都是很快就把人送回去，出於人道的原因救人，「你不要變成救人把它變成把人拘留，這是令人難以理解的」。

有媒體提到，2003年跟2005年皆曾有大陸扣過我方漁船，但很快就釋放，如今卻比較久，梁文傑指出，2003跟2005那兩次像也是違反相關規定，當時的處理確實比較快速，「兩天」。這次我方也希望對方能夠儘快按照他們的規定跟程序，處理完了，比如說罰款之後就能夠讓人回家。

但梁文傑指出，因為上一次發生這個案例，到現在已經快20年了，中共的法律規定、執法的程序規定等等可能也變化很多，所以不能一概而論，「我們只能夠希望說他們完成了相關規定跟程序的時候能夠儘快釋放」。