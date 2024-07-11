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日本軍艦駛入大陸領海 北京怒喊「要求徹查」、日方回「技術性失誤」

中央社／ 台北11日電
日本海上自衛隊涼月號護衛艦4日監視共軍軍演時，一度駛入浙江外海的中國領海。中國外交部今天說，中方已提出嚴正交涉，要求徹查此事，承諾類似事件不再發生日本涼月號護衛艦。資料照片
日本海上自衛隊涼月號護衛艦4日監視共軍軍演時，一度駛入浙江外海的中國領海。中國外交部今天說，中方已提出嚴正交涉，要求徹查此事，承諾類似事件不再發生日本涼月號護衛艦。資料照片

日本海上自衛隊涼月號護衛艦4日監視共軍軍演時，一度駛入浙江外海的中國領海。中國外交部今天說，中方已提出嚴正交涉，要求徹查此事，承諾類似事件不再發生；日方也就此作出說明，稱是「技術性失誤」。

共同社報導，外交消息人士10日透露，涼月號4日曾一度在靠近浙江省的中國領海航行，該海域此前有發出中國軍方將實施實彈射擊訓練的預告，涼月號執行警戒監視的任務。中方艦船反覆要求其駛離，但涼月號仍然在中國領海加速航行，約20分鐘後駛出領海。

據報導，中國政府已向日方表達了嚴重關切。日本政府則透過外交和防務管道告知中方將調查原委。防衛省已啟動向艦長詢問情況等調查。

據財聯社，中國外交部11日下午舉行例行記者會，有記者提問：據報導，上週日本海上自衛隊護衛艦進入中國浙江沿海的中國領海內航行，請問中方採取了什麼措施？已經和對方對此進行溝通了嗎？

對此，中國外交部發言人林劍表示，根據中國法律有關規定，外國軍用船舶進入中國領海，須經中國政府批准，對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。

林劍表示， 中方已就日方艦隻的「違法不當舉動」提出了嚴正交涉，日方也就此作出了說明，稱是「技術性失誤」。中方要求日方徹查此事，承諾類似事件不再發生。

中國浙江海事局2日上午發布一則航行警告，公布15點座標，表示7月3日凌晨4時至5日晚上6時，將在這15點連線水域範圍內「執行軍事任務」，禁止駛入。

共軍東部戰區近日陸續披露一些近海跨軍種演習內容。其中，一支海軍艦艇編隊展開多科目、全要素實戰化訓練，包括射擊防空飛彈與反潛魚雷；火箭軍、陸軍與戰鬥直升機編隊也在近岸射擊飛彈。

國軍 外交部 日本

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