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遭踢爆「代表大陸」？台灣劍道選手赴米蘭參賽 陸委會回應了

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
劍道選手蘇郁程最近代表大陸國家隊參加義大利米蘭的19屆世界劍道錦標賽。（圖／截自台海網）
劍道選手蘇郁程最近代表大陸國家隊參加義大利米蘭的19屆世界劍道錦標賽。（圖／截自台海網）

兩岸體育代表隊爭議又一遭，網紅波特王踢爆有台灣選手蘇郁程代表大陸參加劍道比賽，陸委會表示，會去了解狀況。根據「兩岸條例」，不准同時擁有台灣與大陸戶籍，若其持有大陸國籍，將會取消我國國籍。

陸委會副主委梁文傑11日下午在記者會上，就劍道選手蘇郁程代表大陸參加米蘭的世界劍道比賽一事表示，官方已經檢視相關法規、也跟體育署查詢，並了解世界劍道比賽會要求參賽選手必須要具有所代表國家的國籍。

他表示，如果蘇郁程選手真的代表大陸去參加世界劍道錦標賽，「我們會懷疑他已經拿到大陸國籍，這個部分我們會去了解狀況」。他強調，根據「兩岸人民關係條例」，不准同時擁有台灣與大陸戶籍，官方會去了解他到底怎麼參加，因為根據世界劍道協會相關規定，參加比賽時還要出示護照，「他們怎麼辦到的，我們也會去了解」。

梁文傑隨後並指出，如果確定是他有對岸的國籍，「我們就會取消他台灣的國籍，這是在兩岸關係條例裡面是很清楚」。

此前，在去年5月曾發生舉重選手李東憲，參加在南韓舉行的亞太壯年運動會，在跆拳道賽事奪下銅牌後，穿著繡有「TPE」的運動服，在頒獎時拿出五星旗揮舞，引起不少注意。

當時陸委會表示，該賽事係由經國際奧會（IOC）認可之國際壯年運動總會（IMGA）授權舉辦，開放個人報名，只要年齡超過30歲喜歡運動均可自由報名參加，「李姓選手非我國家代表隊選手，亦與中華民國跆拳道協會無關，體育署並已轉請相關組委會錄案處理」。

國籍 運動 陸委會

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