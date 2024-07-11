美國延長對港實施國家緊急狀態 陸外交部不滿駁：停止干預香港事務
對於美國宣布延長針對香港局勢所頒布的國家緊急狀態，中國外交部駐港公署表示強烈不滿和反對，同時要求美方停止干預香港事務。
2020年香港國安法實施後，時任美國總統川普發布行政命令，依據國際緊急經濟權力法，宣布國家緊急狀態，以因應香港局勢對美國國家安全、外交政策與經濟構成的異常與特殊威脅。
根據這項命令，美國暫停或取消給予香港的特殊與優惠待遇。
現任總統拜登上任後，連續3年延長這一緊急狀態，如今又再延長1年。
中國外交部駐港公署就此發表聲明，批評美國一再泛化國家安全概念，「妄稱香港局勢對其國家安全、外交政策和經濟構成威脅，被迫害妄想症愈發嚴重」。
聲明批評美國持續以國內法為依據對香港進行無理單邊制裁，要求美方恪守國際法與國際關係基本準則，立即停止插手香港事務。
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