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崔天凱：美國衰退論不符實際 勿錯誤認知

中央社／ 台北11日電

中國前駐美大使崔天凱近日表示，全世界都在重新認識美國，不能盲目崇拜，但認為美國將一蹶不振地沒落也不符合實際，美國在軍事、金融依然領先，示警別錯誤認知；另他曾說中美只要找出正確相處之道，可「和而不同，鬥而不破」。

據上海科技大學官網7日訊息，崔天凱在2024屆畢業典禮演講上作以上表示。

崔天凱指出，最近幾年，美國本身發生不少讓美國菁英們始料未及、老百姓很難理解的事情。全世界包括美國人自己都在重新認識美國。現在，連華盛頓都已不再信奉過去的「華盛頓共識」，「歷史終結論」本身也走向了終結。

他說，面對百年未有之大變局時代，迷信美國，盲目崇拜，顯然並不是科學客觀的認識，但另一方面，如果認為美國從此將一蹶不振地沒落下去，也是一種片面和絕對化的認識，同樣不符合實際、不符合客觀規律。

崔天凱提到，美國確實有很多問題、很大問題，但是它的軍事實力、金融實力、科技創新能力、文化影響力依然在世界上領先。

他認為，美國的發展演變是經濟、政治、文化、人口、自然條件等各種因素形成合力的結果，其進程往往是螺旋型的。對它的認識應該是全面立體，不能是簡單化、絕對化甚至是一廂情願的。需要警惕錯誤認知別人，結果往往誤導自己。

崔天凱2023年10月在北京香山論壇表示，中美作為兩個大國應該找到一條「正確的相處之道」，只要雙方都能承認和接受，中美兩國便可「和而不同，鬥而不破」。

美國 華盛頓

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