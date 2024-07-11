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香港刪修法律文件殖民地文字 去除女皇陛下等表述

中央社／ 香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港立法會昨天通過法案，同意刪除或修改本地法律文件中仍然存在的殖民地文字，比如「女皇陛下」和「總督」等。

綜合本地媒體的報導，立法會通過的「2024年成文法（雜項規定）條例草案」，除了修改法令中過時的殖民地文字外，同時廢除多項過時條文，包括已廢除的國際公約、香港郵政已停止的服務等。

據報導，草案對73條法令的適應化進行修改，取代已不合香港憲制地位的文字，包括以「行政長官」取代「總督」、以「香港」取代「殖民地」、以「立法會」取代「立法局」等。

草案也會修改「商船（最少乘客空間）規例」當中「香港、中國沿岸、台灣」的字句，以「內地」取代「中國」；當局表示，這是要避免隱含主權方面的意義。

據報導，支持草案的立法會議員批評香港現有法令中仍然包含殖民地字眼，形容這猶如「洗腦」，擔心令人誤解香港並未完全回歸中國。

立法會 議員 香港

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