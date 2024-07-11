日艦七月初未通知中方進入中國領海 北京嚴重關切

日本媒體週三晚間報導稱，本月早些時候，一艘日本海軍驅逐艦在未通知中國的情況下罕見地進入台灣附近的中國領海，引發了北京方面的「嚴重關切」。

日本共同社引述外交消息人士的話稱，日本海上自衛隊的涼月號驅逐艦7月4日駛入中國浙江省附近海域，而中國當時已宣布將在那裡進行海軍演習。多家日媒報導，涼月號在沒有通知中方的情況下，罕見地進入中國靠近台灣的領海。引發北京的「嚴重關切」。

日本電視台引述日本防衛省消息人士指出，涼月號的任務是負責監控中國在台灣北方東海的飛彈演習。共同社指出，這艘驅逐艦未理會中國船隻的警告，在距離浙江沿海12海浬(22公里)的範圍內航行了約20分鐘，北京則向東京表達了嚴重關切」。

共同社表示，日本防衛省已對涼月號的艦長展開調查，目前仍不清楚船上機組人員的意圖。

路透社報導稱，中國海警船和海軍艦艇先前多次進入日本領海，包括去年6月中國海軍駛入屋久島(Yakushima)附近的日本海域，東京隨後向北京提出抗議。而去年12月，中國軍方表示，一艘美國海軍艦艇「非法」進入南海爭議島礁附近的海域，中國近期在這座島礁和包括菲律賓在內的鄰國，發生了數起海上衝突。