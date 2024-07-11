黃岩島如大堡礁？陸南海議題改打環保牌

中國大陸與菲律賓南海爭端又有新發展，大陸官方發布報告，強調由其掌控的黃岩島「環境品質優」，還引述專家稱，黃岩島部分活珊瑚覆蓋度高，實際上跟澳洲「大堡礁」相當，以此對比菲律賓「坐灘」軍艦對仁愛礁生態的破壞。這也是北京近期第二度在南海議題上打「環境牌」，效果有待觀察。

大陸生態環境部昨發布「黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告」，稱是對黃岩島海域生態環境第一次「全面體檢」，結果顯示黃岩島海域珊瑚幼體補充量充足，每平方公尺珊瑚幼體超過五個，優於有關文獻記載的大堡礁等珊瑚幼體補充量水準。透過衛星遙感調查發現，從二○一二年至今，黃岩島珊瑚礁的礁體面積呈增長趨勢。

廣西大學廣西南海珊瑚礁研究重點實驗室教授余克服表示，黃岩島東北部的活珊瑚覆蓋度相當高，平均覆蓋度為百分之廿八點六，這個數據實際上跟澳洲大堡礁是相當。

此次調查評估有若干新發現，首次實證黃岩島及周邊海域海水、沉積物和魚類體內均未檢出氰化物；首次得出黃岩島海域海漂垃圾汙染水準，其平均密度與國際上其他離岸海域相比處於較低水準。

此前大陸官方於八日發布「仁愛礁非法『坐灘』軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」，稱在菲律賓「坐灘」軍艦半徑四百公尺內，礁盤造礁石珊瑚覆蓋面積較二○一一年減少百分之八十七點三。

針對中方指控，菲律賓南海特別行動組聲明，反控中方對美濟礁等諸多島礁的珊瑚棲息地造成永久性的、不可挽回的破壞，聲明還引述美國戰略與國際研究中心說法指出，大陸的建設活動損毀超過四千六百英畝的珊瑚礁。大陸外交部發言人林劍回應，中方一貫重視並採取切實措施保護南沙群島珊瑚礁系統和周邊海洋環境，再度要求菲方撤走「坐灘」軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態。