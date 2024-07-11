贛台青年搭橋 短視頻創作賽啟動

7月10日，贛台薈·首屆贛台青年短視頻創作大賽正式啟動，比賽作品徵集時間為期2個月。大賽徵集期間，還將邀請台灣青年來江西實地拍攝創作交流。

活動以「贛台青年視界發現記錄時代」為主題，旨在通過短視頻的形式，搭建贛台兩地青年交流的橋梁，展現兩地青年的風采與夢想，增進相互瞭解與友誼。

大賽自即日起正式進入作品徵集階段，面向贛台兩地青年徵稿，全面聚焦美麗江西和寶島台灣。充分挖掘好山、好水、好生態、好食材、好生活、好文化、好鄉愁等素材，圍繞台灣青年在江西學習、生活、創業、就業等內容，可以包含台灣青年眼中的紅色、山水、文旅、陶瓷、戲曲、美食、中醫藥、書院、客家、人文、非遺等江西特色文化故事，展現兩岸同根同源，一脈相承。

作品要求：1.參賽作品須緊緊圍繞大賽主題創作，不限形式（包括但不限於微專題片、微紀錄片、劇情短片、Vlog短片、動畫短片、科普短片、歌曲MV、才藝展示等）、不限數量，內容表現積極向上，富有藝術感染力。2.作品必須為原創，不存在版權爭議，時長一般為30秒至3分鐘，最長不超過5分鐘，1080p及以上解析度，MP4格式，16：9畫幅，檔大小不超過1G，視頻畫面乾淨，不帶角標、台標、浮水印或logo等各類標識。

為了鼓勵青年積極參與和創意發揮，本次比賽設作品類和組織類兩類別獎項，其中作品類設金獎1名、銀獎2名、銅獎5名、優秀獎6名、人氣獎5名；組織類獎項設最佳組織獎名、優秀組織獎2名，共計22個獎項，總獎金35000元，並頒發榮譽證書、榮譽獎杯或牌匾。

參賽者可將視頻作品按要求發送至投稿郵箱：gantaihui@163.com，投稿截止時間為2024年9月10日24時。