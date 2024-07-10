「橙燈」警示後…陸委會邀旅遊業者辦說明會 提醒赴陸港澳注意事項

在提升陸港澳旅遊警示燈為「橙色」後，陸委會9日已經向旅遊業界舉辦說明會，除了宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」，也提醒赴香港澳門的風險，盼民眾「快快樂樂出遊，平平安安回家」。

陸委會10日晚間表示，已委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會於9日辦理「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」，向旅行業界推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」，並說明前往或過境陸港澳時應注意事項，「溫馨提醒赴陸港澳行前登錄及注意旅遊風險」。

本次活動共計60名旅行業者參加，與會業者、導遊就「國人赴陸港澳動態登錄系統」的操作及實務問題提出詢問與建議，陸委會均逐一解答，並將相關建議納入參考。

陸委會港澳蒙藏處處長盧長水表示，自從2023年疫情解封以來，台港、台澳及兩岸之間的人員往來逐步回溫。但這幾年間，中國大陸相繼增訂（修訂）了諸多國安法規，香港也實施「港版國安法」、「維護國家安全條例」等，陸委會因此不斷接獲民眾查詢，關切前往港澳、中國大陸旅遊、出差或轉機的安全問題。

陸委會表示，已持續透過官網、臉書、記者會等多元管道提供國人相關資訊，也透過本次座談，向旅行業者完整說明，請旅遊業者及導遊協助政府向國人宣導，希望「多一分提醒，少一分擔心」。

陸委會強調，我方推動兩岸、台港及台澳之間健康有序交流的立場始終如一；「希望相關方面也能將心比心，確保讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境」。

陸委會於2019年10月建置「國人赴港澳動態登錄系統」，根據陸委會提交給立法院的113年度預算報告，經統計2020年迄2023年7月底，赴港澳目的以旅遊居多（67.72%），次為探訪親友及轉機（18.50%）等為主，尚無遭遇人身安全急難需該會協助之案件。

據統計，2023年起疫情後赴港澳之國人增加，檢視去年1至7月登錄筆數達2,764筆（含個人及團體），占赴港澳人數51萬餘人之0.54%，數據已經較前幾年大幅增長，此前在2021年僅有47筆登錄，2020年則僅有201筆。

陸委會已於6月27日調整港澳地區旅遊燈號為橙色，「提醒國人，應慎思赴陸港澳之必要性，並強烈建議國人非必要宜避免進入陸港澳」。此次按照官方消息，陸委會則並未向旅遊業者宣導「避免進入港澳」，而是希望民眾「都能快快樂樂出遊，平平安安回家」。