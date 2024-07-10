陸委會與旅遊業者辦說明會 提醒赴中港澳注意事項

為了讓民眾了解前往或過境中港澳時的注意事項，陸委會委託旅行商業同業公會全國聯合會辦理說明會，盼「多一分提醒，少一分擔心」，讓民眾都能快樂出遊、平安回家。

陸委會晚間發布新聞稿指出，9日委請中華民國旅行商業同業公會全國聯合會辦理「國人赴陸港澳動態登錄系統暨相關注意事項說明會」，向旅行業界推廣「國人赴陸港澳動態登錄系統」，並說明前往或過境陸港澳時應注意事項。

據新聞稿，陸委會港澳蒙藏處長盧長水致詞時指出，自從去年疫情解封以來，台港、台澳及兩岸之間的人員往來逐步回溫。惟這幾年間，中國大陸相繼增訂、修訂了諸多國安法規，香港也實施「港版國安法」、「維護國家安全條例」等，陸委會因此不斷接獲民眾查詢，關切前往港澳、中國大陸旅遊、出差或轉機的安全問題。

他說，陸委會已持續透過官網、臉書、記者會等多元管道提供台灣民眾相關資訊，也透過本次座談，向旅行業者完整說明，請旅遊業者及導遊協助政府向民眾宣導，希望「多一分提醒，少一分擔心」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，提醒台灣民眾旅遊風險，是政府應盡的義務與責任，也希望民眾出遊都能平安、才能盡興。

本次活動計60名旅行業者參加，與會業者、導遊就「國人赴陸港澳動態登錄系統」的操作及實務問題提出詢問與建議，陸委會均逐一解答，並將相關建議納入參考，持續精進便民服務。

陸委會強調，台灣推動兩岸、台港及台澳之間健康有序交流的立場始終如一；希望相關方面也能將心比心，確保讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。