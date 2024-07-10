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中共中央軍委推進軍隊政治整訓 整頓思想和用人

中央社／ 台北10日電

中共中央軍委近日印發文件，宣布在全軍深入推進政治整訓。內容指出，要貫徹「軍委主席負責制」，持續深入「整頓思想、整頓用人」，且突出高層黨委及高級幹部，確保軍隊「始終純潔光榮、始終法紀嚴明」。

新華社今天報導，中共中央軍委近日印發「關於全面貫徹新時代政治建軍方略，深入推進軍隊政治整訓的決定」，提到上述內容。

這項「決定」稱，中共18大、特別是古田全軍政治工作會議以來，以中共總書記習近平為核心的黨中央，統攬中華民族偉大復興戰略全局，把握強軍事業發展要求，深入推進政治建軍理論探索和實踐創造，形成了「新時代政治建軍方略」，為推進「政治建軍」提供了根本遵循。

「決定」提到，「新征程」上深入推進軍隊「政治整訓」，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹「習近平強軍思想」，全面貫徹「新時代政治建軍方略」，牢牢把握政治建軍時代要求，緊緊圍繞以「中國式現代化」全面推進「強國建設、民族復興偉業」，聚焦打好實現「建軍一百年奮鬥目標」攻堅戰。

這項「決定」不忘重申，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

「決定」並強調，要貫徹「軍委主席負責制」，持續深入「整頓思想、整頓用人、整頓組織、整頓作風、整頓紀律」，突出高層黨委、高級幹部，鍛造「政治堅定、能力過硬」的堅強黨組織，鍛造「忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任」的高素質幹部隊伍。

這項「決定」提到，要確保人民軍隊永保性質宗旨、「始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終人才輩出、始終純潔光榮、始終法紀嚴明」，為強軍事業提供堅強政治保證。

「決定」還強調，深入推進軍隊「政治整訓」，對推動政治建軍走深走實具有重要意義，必須作為「嚴肅而重大的政治任務」，以堅定決心和務實作風一抓到底，融入鬥爭、備戰、建設實踐一體推進，增強針對性精準度，確保步步深入、取得實效，不斷匯聚實現中共在新時代的強軍目標的強大力量。

中共

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