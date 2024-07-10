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菲律賓反指破壞南海珊瑚礁…陸外交部要求撤走軍艦 避免破壞生態

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍10日指出，中方要求菲方撤走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人林劍10日指出，中方要求菲方撤走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。（圖／取自大陸外交部官網）

大陸自然資源部8日編制報告指出，「坐灘」的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。然而菲律賓南中國海特別行動組隔天發表聲明，反指大陸對南海的珊瑚礁造成不可挽回的破壞。大陸外交部發言人林劍10日指出，中方要求菲方撤走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。

大陸央視新聞報導，林劍表示，仁愛礁是南沙群島的一部分，中方一貫高度重視並採取切實措施保護南沙群島珊瑚礁系統和島礁周邊的海洋環境。

林劍指出，中方發布的報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法「坐灘」及相關聯的活動，這是基於客觀事實和科學調查得出的結論。

由大陸自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院共同編制的「仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告」（簡稱『報告』）於8日發布。「報告」基於衛星遙感和現場調查數據，首次全面系統評估了仁愛礁珊瑚礁生態系統狀況，並深入分析了仁愛礁珊瑚礁生態系統退化原因。

「報告」指出，菲律賓軍艦長期在南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」，已經嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

珊瑚 菲律賓 軍艦

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