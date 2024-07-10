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中國人權律師常瑋平出獄 外界憂官方仍將監控限制

中央社／ 台北10日電

因2019年「廈門聚會案」被捕入獄3年半的知名中國人權律師常瑋平，8日刑滿出獄，返回戶籍所在的海南海口。但人權組織擔心，常瑋平即使出獄，也不會被允許擁有完全自由的生活，仍可能繼續受到中國當局的監控與限制。

關注中國境內人權狀況的維權網報導，被判刑3年6個月的常瑋平，8日服刑期滿獲釋，回到戶籍所在地海口，並曾與其他律師友人聯繫。

但日本放送協會（NHK）報導，根據常瑋平的友人透露，常瑋平雖然出獄，但仍被剝奪政治權利，且被限制出境2年。這代表常瑋平在短時間內，無法與2023年攜子前往美國的妻子陳紫娟團聚。

而陳紫娟也向自由亞洲電台表示，常瑋平8日出獄後，卻先被5名員警帶往海口市司法局，由司法局人員當面告知他2年內不得出國。

國際特赦組織（Amnesty International）中國事務總監布魯克斯（Sarah Brooks）對此表示，雖然常瑋平已經服刑期滿出獄，但該組織仍擔心，常瑋平不會被允許擁有完全自由的生活。

布魯克斯指出，常瑋平之所以被中國政府盯上，是因為他說出了自己在警察手下遭受酷刑的遭遇。但他受到不公審判，且他的家人被禁止與他定期聯繫。而常瑋平的獲釋，應該要代表被不公正剝奪自由的情況已經結束。

2019年12月，常瑋平因在廈門與許志永、丁家喜等律師及維權人士一同參加私人聚會，討論建立中國「公民社會」的可能性及議論時政，包括上述3人在內的20多名與會者事後遭中國官方逮捕，成為「廈門聚會案」，成為「709大抓捕」後中國官方規模最大的異議人士鎮壓案，引發國際關注。

2023年4月，許志永、丁家喜均因此案，被依「顛覆國家政權罪」分別重判14年、12年，常瑋平則在同年6月8日被陝西省鳳縣人民法院以相同罪名判處3年半。在連同先前被押期間計算後，常瑋平在今年7月8日出獄。

陳紫娟在常瑋平被判刑後受訪表示，常瑋平的刑期雖比同案的許志永和丁家喜輕，但全案從頭到尾都非常荒唐，「判一天監禁都是太多」。

常瑋平現年40歲，陝西省鳳翔縣人，前陝西立剛律師事務所執業律師，曾代理多起公益訴訟以及敏感人權及弱勢群體維權案件，成為中國知名的人權律師。

人權 廈門 律師

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