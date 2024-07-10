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港府重申 北京駐港官員不能申請為香港永久居民

中央社／ 香港10日電
圖為香港市民示意圖。中新社資料照
圖為香港市民示意圖。中新社資料照

香港當局今天重申，北京中央駐港機構的工作人員，即使合法連續住滿7年，也不能依照本地法令規定，可以申請成為香港永久性居民。

香港保安局長鄧炳強今天以書面答覆立法會議員詢問相關問題時，重申當局立場。

他表示，受北京中央委派到駐港機構工作的公職人員，持有的通行證屬於政府旅行證件。而本地入境條例規定，持有這類通行證的人留港期間，不得被視為「通常居於香港」，因此這些人士不能成為香港永久性居民。

鄧炳強說，這些北京中央駐港機構包括駐港聯絡辦公室、外交部駐港特派員公署等。

他強調，大陸公職人員如香港駐軍一樣，是因公獲調派到港工作，按照北京中央的政策，這些人員在港工作任期屆滿後，必須返回大陸，而大陸當局也無意讓他們按照基本法的相關規定來港定居。

按照香港現行入境條例，一般而言，任何海外人士在港連續住滿7年，可申請成為香港永久性居民，但北京中央駐港工作人員卻屬例外。

據報導，曾有北京中央駐港工作人員認為，香港現行法令對他們不公平，對此有感而發。

為此，立法會議員謝偉俊詢問當局，是否曾就此詢問北京中央，為何駐港工作人員不能像非中國籍人士一樣，可以依法取得香港永久性居民身分。

他並詢問港府是否會考慮改變政策，給予這些駐港工作人員香港永久性居民身分，並仿效高端人才通行證計畫，允許他們帶同配偶及子女赴香港定居。

北京 香港

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