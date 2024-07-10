中共指魏鳳和忠誠失節 可能涉與敵對勢力妥協

中共前國務委員兼國防部長魏鳳和此前被開除黨籍，當時中共的公布指他「忠誠失節」。南華早報報導，魏鳳和是在中共總書記習近平反腐行動下，迄今唯一一位軍方高層被指控「忠誠失節」，可能涉及背叛黨及與敵對勢力妥協。

新華社6月27日報導，同日中共中央政治局會議審議並通過中央軍委「關於魏鳳和問題審查結果和處理意見的報告」，決定給予魏鳳和開除黨籍處分，終止其黨的20大代表資格。

當時的報導指出，審查發現魏鳳和除涉嫌受賄罪外，身為黨和軍隊高級領導幹部，「信仰坍塌、忠誠失節」。

同日還公布了魏鳳和的接任人李尚福，同樣被開除黨籍處分，終止其黨的20大代表資格。但審查結果沒有用上「忠誠失節」一詞，而是指他「背棄初心使命、喪失黨性原則」等。

南華早報今天報導，在中共總書記習近平反腐行動下，魏鳳和是迄今唯一一位軍方高層被指「忠誠失節」，意思是不忠及喪失貞節。

翻查中共中紀委國家監委、反貪機構及軍方的相關聲明，魏鳳和是過去10年來唯一一位被用上「忠誠失節」一詞的人。

報導引述熟悉中共黨史的中國觀察家們表示，「忠誠失節」是一個委婉說法，意思是背叛黨及與敵對勢力妥協。

一名北京人民大學政治學家表示，「失節」一詞與向忠發或顧順章等前中共領導人最相關，他們在國共內戰期間叛逃到國民黨。

報導指出，向忠發是唯一一名叛逃的中共總書記。他於1931年被國民黨俘虜後，供出關於中共的消息，之後被國民黨處決。

顧順章曾是中共間諜網的負責人，他被國民黨逮捕後，也供出中共的秘密。這導致很多當時著名的中共領導人被捕，後來成為總理的周恩來是僥倖逃脫。

香港軍事分析家梁國亮（Liang Guoliang，音譯）表示，「忠誠失節」這罕見而嚴厲的指控用在魏鳳和身上，顯示他的罪行可能超出受賄範圍。

相反，中共用「背棄初心使命、喪失黨性原則」來指控李尚福，這是指控行賄和受賄的標準用語。

梁國亮表示，具體發生過什麼事是高度機密，外界不會知道，但從用「失節」一詞來指控魏鳳和，顯示魏的行為可能導致中國的敵人從中獲得好處。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）表示，從相關用字顯示魏的罪行存在「外在因素」。

吳木鑾表示，若中紀委國家監委只想顯示引致中共內部或中國內部受影響的錯誤行為，不會用「失節」一詞。

中共中央軍委此前已決定給予對魏鳳和及李尚福開除軍籍處分，取消其上將軍銜，一直有傳兩人涉及火箭軍集體貪腐被查落馬，但官方沒有證實，引起外界揣測。