曾因一番言詞引發中韓矛盾 陸駐韓大使邢海明今離任

據大陸駐韓大使館微信公眾號，7月10日，大陸駐韓大使邢海明和夫人譚育軍離任回國。方坤公使等使館主要外交官和韓國外交部官員到仁川機場送行。

訊息稱，邢海明於2020年1月抵韓履新。連日來，邢大使通過各種方式向韓國政府、國會、政黨高層及經濟、文化、教育、法律、宗教、媒體等各界友好人士，在韓中資機構、留學生、華人華僑代表表達了辭行之情。

據公眾號昨發布訊息，7 月9日，邢海明和夫人譚育軍在使館舉行離任招待會。韓國前 總理李海瓚、鄭雲燦、金富謙， 國民力量黨臨時黨首黃祐呂，共同民主黨國會議員、韓中議員聯盟會長金太 年， 外交部次官補鄭炳元， 21世紀韓中交流協會會長金漢圭等韓國政治、經濟、文化、法律、宗教、媒體、友好團體等各界人士共500多人出席。

邢海明發表致詞表示，擔任駐韓大使四年半來，面對新冠疫情肆虐、國際地區形勢風雲變幻和中韓關係起起伏伏，我同中韓各界人士一道為推動兩國關係發展同心戮力，並竭力維護在韓中國僑胞的生命安全和合法權益。他對當前雙邊關係面臨改善發展重要機遇感到欣慰，對雙方互利合作蛋糕越做越大感到高興，對兩國民間友好歷久彌堅感到感動。

邢海明表示，中韓是搬不走的近鄰、分不開的合作夥伴。建交30多年來兩國關係一路走來的歷程充分證明，不斷鞏固好、發展好中韓關係是雙方唯一的正確選擇。

他表示，近年來，習近平主席透過多種形式與韓方領導人保持戰略溝通，為中韓關係發展掌舵領航、舉旗定向。不久前李強總理來韓出席第九次中日韓領袖會議期間，同尹錫悅總統舉行會晤，達成許多重要共識。希望雙方共同落實兩國領導人的重要共識，把握友好互信的大方向，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓戰略夥伴關係行穩致遠。

不過邢海明任內與尹錫悅政府時有緊張關係，去年6月8日，邢海明會見韓國最大在野黨黨首李在明，就當前中韓關係交換了意見。他當時表示，「在美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「這完全是錯誤的判斷，沒有徹底掌握歷史的潮流」，他並強調：「可以確定的是，現在賭中國會輸的人之後一定會後悔。」

尹錫悅政府對此甚為不滿，指控邢海明對韓國政府表現出「露骨的不滿」。外交部第一次長張虎鎭翌日即召見邢海明，對邢海明與李在明會面時「違背外交慣例且缺乏常識的挑釁言行」，表達強烈警告與遺憾。韓國議員還揚言要將邢海明大使列為「不受歡迎的外交人物」，應將其驅逐出境。

但其後尹錫悅政府即開始尋求改善中韓關係，今年5月並成功讓大陸國務院總理訪韓，出席韓主持的中日韓峰會，會後三方並發表共同聲明。