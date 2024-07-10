菲控阻撓南海醫療後送 中國海警局駁稱已「允許」

據中國海警局9日晚間發布消息，中國海警局新聞發言人甘羽表示，7月7日，根據菲律賓有關方面請求，中方基於人道主義考慮，「允許」菲從「非法坐灘」軍艦後送一名生病人員。

甘羽表示，中國海警依法對菲方行動全程進行監視查證。菲律賓有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知。

甘羽並再次強調，中國對包括仁愛礁（台灣稱仁愛暗沙）在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

據路透社今日報導，菲律賓海岸防衛隊（PhilippineCoast Guard）沒有立即回應發表評論的請求，菲律賓國家安全委員會（Philippines National SecurityCouncil）發言人則表示暫時不予置評。

6月7日，菲律賓方面表示，此事涉及一名負責守衛擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）的陸戰隊小隊成員。菲律賓海岸防衛隊指控中國海警阻撓他們在南海撤離一名生病的武裝部隊成員，並稱中方行徑「野蠻且不人道」。