快訊

上廁所沒衛生紙怎辦？ 他「1招」自救 8萬人讚爆：太聰明了吧

三重男殺害妻兒釀3屍命案 岳母稱女兒害喜辭職…否認有經濟壓力

幼兒園長之子性侵6女童 再查獲偷拍數百部兒童性影像…逾20人受害

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

中央社／ 北京10日電

油罐車裝運食用油亂象近日再度引發中國社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三聚氫胺「毒奶粉」事件後最震撼的食安危機。

陸媒新京報日前披露業者以貨運油罐車運送食用液體的現象，所曝光例子都是罐車運了煤製油後，不清洗罐體就直接運裝散裝食用油。據稱這種「混運」現象是「公開的祕密」，是運輸行業內普遍現象。

新京報的報導引起中國社會廣泛關注，中國國務院食安辦等多部門昨天開始聯手調查。

小紅書等中國社群平台則出現「去香港買油」的話題，有網友提到「以後坐地鐵去香港買油回來炒菜嗎？」還有人直言「卸完煤製油直接裝運食用油，怎敢成『公開的祕密』，大家去香港走起，買油！」

也有網友憶起當年的三聚氫胺奶粉事件，「很久以前三聚氫胺奶粉事件就夠讓人不敢相信了…現在似乎很多人都不把別人當人對待了」。

2008年中國爆發被稱為「毒奶粉」的奶製品污染「特大嚴重」食安事件，起因是許多食用三鹿集團奶粉的嬰兒出現腎結石，隨後三鹿集團奶粉被發現有化工原料三聚氫胺。據中國衛生部通報，截至當年12月底，累計報告患兒29.6萬人，住院治療5萬2898人。

「毒奶粉」事件當時導致中國家長對國產奶粉信心崩塌，紛紛湧至或託人到香港搶購進口奶粉。

食安 香港

延伸閱讀

油罐車亂象 大陸國務院食安辦成立聯合調查組

大陸油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

「無監管狀態」大陸油罐車混運現象非個案 19年前就曾被曝光

油罐車裝化工油再裝食用油爆食安 大陸國務院終於出手了

相關新聞

夏威夷環太軍演 山東艦現蹤西太平洋

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）在美國夏威夷群島周邊海域進行之際，日本防衛省統合幕僚監部（聯合參謀部）發布通報...

毒奶粉事件後最震撼 中國社群號召「去香港買油」

油罐車裝運食用油亂象近日再度引發中國社會的食安恐慌，社群平台熱議此事，有網友號召「去香港買油」，有人則說這是2008年三...

大陸海警局：7月7日依菲方請求，允許後送坐灘軍艦一生病人員

據中國海警局網站昨午夜發布訊息，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，7月7日，根據菲律賓相關方面請求，中方基於人道主義考慮，允...

玉淵譚天：美國安局前網路司令中曾根入職Open AI 意欲為何？

央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》微博報導，這兩天，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360...

王毅與泰外長外交磋商：警惕北約把手伸向亞太

據大陸外交部網站，2024年7月9日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在北京同泰國外長瑪里會談並舉行中泰外長磋商機制...

疫後最大規模 155陸官員、業者參加台北旅展

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展將於7月12至15日在世貿一館登場，全台共30個公私單位、近200家廠商、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。