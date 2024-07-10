歐美駐中大使同聲 批北京對民間交流設障礙

歐盟和美國駐中國大使近日分別指出，北京對歐美與中國民眾的接觸與互動製造障礙，令民間交流變得日益困難，甚至某部分的人際交流已經不再可能。

德國之聲9日報導，美國駐中大使伯恩斯（NicholasBurns）6月接受「華爾街日報」訪問時批評北京阻撓美中文化和教育領域的人際交流，例如中國公民參加美國在中國舉辦的活動，會受到當局的盤查和恐嚇。自去年11月以來，已有61場美方使館主辦的公開活動受到干預。

伯恩斯還說，中國審查部門加強了對美國大使館社群網站文章的限制，並煽動反美情緒。他說即便是相對無害的貼文也會被屏蔽或刪除。使得美中之間的某些人際交流已經「不再可能」。

另歐盟駐中國大使庹堯誨（Jorge Toledo）近日在北京參加了「世界和平論壇」時表示，在COVID-19病毒全球大流行之後，歐盟與中國之間的人際交往不僅一直未能完全恢復，而且距離之前的水準還「很遙遠」。

庹堯誨指出，歐方曾認為，防疫限制結束之後，可以不受阻礙地同中國大學的教授、學生以及智庫學者面對面接觸，但實際情況正相反，「我們無法這樣，因為與我們接觸的所有人都需要得到批准，有時候得不到批准」。

他認為，北京的做法讓歐盟加深與中國的交流互動變得「非常困難」。他指出歐中關係曾經「更加緊密」，但目前「處於一個困難時刻」，「我不認為關係有所改善」。

歐盟和美國駐中大使分別指出，與中國的民間交流變得愈發困難。他們批評北京對歐美與中國民眾的接觸與互動製造障礙。

中國外交部6月時曾回應，伯恩斯「有關言論不符合事實」，反指干擾阻礙兩國人文交流的不是中方，而是美方，稱美國以「國家安全」為藉口，無端滋擾盤查遣返中國赴美留學生，給當事人造成極大傷害，製造了嚴重的寒蟬效應。

德國之聲曾報導，2021年8月，美國海關與邊境保護局（CBP）啟動專項行動，加強對中國赴美留學的敏感理工專業學生的檢查力道。

自2021年以來，少數中國留美學生在入境美國時遭到特別檢查、甚至被拒絕入境。中國教育部、駐美使領館等官方機構都曾就此發出過安全風險提示，並向美方提出抗議。