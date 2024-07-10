巴黎奧運在即 港府調高金牌獎金至2400萬元
巴黎奧運舉行在即，香港當局宣布，本屆奧運金牌獎金由港幣500萬元上調至600萬元（新台幣2400萬元）。
巴黎2024奧運會中國香港代表團昨天舉行授旗典禮，政務司司長陳國基在儀式上說，由香港賽馬會贊助體育學院的賽馬會優秀運動員獎勵計畫將會「加碼」，本屆奧運個人金牌的獎金將會上調至600萬港元，以激勵香港運動員力爭佳績。
此外，銀牌和銅牌的獎金也分別增至300萬元及150萬元；團體賽金牌則增至1200萬元。
在上屆東京奧運，香港運動員奪得1金、2銀、3銅的歷史佳績。
巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，香港運動員將會參加超過30個比賽項目。
港府已購買了巴黎奧運的電視轉播權，交由本地三家持牌免費電視台和官方香港電台播放。
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