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大陸海警局：7月7日依菲方請求，允許後送坐灘軍艦一生病人員

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓「馬德雷山號」。 路透
菲律賓「馬德雷山號」。 路透

據中國海警局網站昨午夜發布訊息，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，7月7日，根據菲律賓相關方面請求，中方基於人道主義考慮，允許菲從非法「坐灘」軍艦後送一名生病人員。

他說，中國海警依法對菲方行動全程進行監視查證。菲有關方面罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

另大陸8日發布的《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》中的結論。，報告顯示，菲律賓軍艦長期在中國南沙群島的仁愛礁非法「坐灘」，已嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。

但環球時報報導，菲律賓的「南海問題工作小組」在回應聲明中妄稱，中國專家對菲律賓的指責是錯誤的，是典型的「誤導」，污衊中方對南海的珊瑚礁造成「嚴重破壞」，還「呼籲」對南海珊瑚礁破壞的原因進行第三方評估。

珊瑚 菲律賓

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