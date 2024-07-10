夏威夷環太軍演 山東艦現蹤西太平洋

2024年「環太平洋軍演」（RIMPAC）在美國夏威夷群島周邊海域進行之際，日本防衛省統合幕僚監部（聯合參謀部）發布通報，稱日本海上自衛隊9日上午在宮古島東南方約520公里處的太平洋海域，確認到由山東號航空母艦、055型飛彈驅逐艦「延安號」、052D型驅逐艦「桂林號」、054A型護衛艦「運城號」共計4艘艦艇所組成的中共海軍艦艇編隊。

此外，通報還提到，當天確認到山東艦上有艦載戰鬥機和艦載直升機的起降活動。

日本海上自衛隊第5護衛隊派遣護衛艦「曙號」警戒監視，並收集情報；航空自衛隊戰機也在中共艦載機起降時，緊急升空應對。

這是自去年11月以來，日本再次於第一島鏈外的太平洋海域確認到山東號航艦編隊，也是第4次觀測到山東艦出第一島鏈進入太平洋。

去年4月，山東艦進行了交接入列後首次出第一島鏈遠海演訓，島鏈外活動20天，日本方面觀測記錄到的艦載戰鬥機和直升機起降總計多達620次，之後山東號航艦編隊又在去年9月，以及10月底至11月初兩次出第一島鏈活動。

其中10月28日到11月5日的9天內，日本觀測到了450次艦載戰鬥機起降和120次艦載直升機起降，共計570次起降活動。