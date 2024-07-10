王毅與泰外長外交磋商：警惕北約把手伸向亞太

據大陸外交部網站，2024年7月9日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在北京同泰國外長瑪里會談並舉行中泰外長磋商機制第二次會議。王毅表示，中方堅定支持東協共同體建設，支持東協中心地位，支持東協在國際地區舞台發揮更重要作用。要維護以東協為中心的東亞區域合作架構，反對搞封閉排他的小圈子，更不能允許域外勢力插手干涉或另起爐灶。要抵制所謂「印太戰略」的負面影響，警惕北約把手伸向亞太。

王毅是在雙方就東亞區域合作、瀾湄合作、緬甸問題等交換意見時做了以上表示。他說，中方願與包括泰國在內的東協國家密切配合，維持中國東協合作的高水平，堅持亞太合作正確方向，共同維護區域和平穩定。雙方一致同意發揮好瀾湄合作共同主席國作用，推動瀾湄國家命運共同體建設不斷走深走實。

王毅表示，中泰一家親，自建交近半世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國始終相互信任、守望相助、攜手發展。中國連續十餘年維持泰國最大貿易夥伴地位，躍升為泰國最大外資來源國，在務實合作領域走在中國同東協國家合作前列。今年以來，兩國遊客「雙向奔赴」，勢頭喜人，中國赴泰遊客已超300萬人次，泰國來華遊客也遠超疫情前水平。

王毅說，中國始終高度重視中泰關係，視泰國為值得信賴的合作夥伴和本地區的和平力量、穩定因素。中方堅定支持泰方走符合自身國情的發展道路，推動「八大願景」等發展策略，並支持泰方在國際地區事務中扮演更重要角色。明年將迎來中泰建交50週年，兩國關係發展面臨新機會。前幾天，西部陸海新通道中老泰馬跨境鐵路班列雙向首發，凸顯中老泰聯通發展構想的重要意義，雙方要共同打通中老泰鐵路聯通堵點，提升互聯互通水平。

瑪里則表示，泰中是一家人，也是戰略夥伴。泰國政府高度重視對華關係，將繼續毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，致力於增進泰中友好，加強政府、企業和人民之間的交流合作，確保兩國關係可持續和長久發展。

他說，明年是泰中建交50週年。泰方願同中方一道，規劃好建交50週年慶祝活動，加強數位經濟、電動車、再生能源、旅遊等領域務實合作，取得更多實實在在的成果，造福兩國人民。