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美中南太平洋角力 萬那杜、索羅門總理訪陸

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
萬那杜總理薩爾瓦伊7至12日訪陸。 路透
萬那杜總理薩爾瓦伊7至12日訪陸。 路透

南太平洋二國總理本周相繼訪問北京。萬那杜總理薩爾瓦伊七至十二日訪陸，索羅門群島總理馬內萊九至十五日訪陸。美媒指出，北京正同時尋求增加與這兩個南太平洋國家的雙邊關係，與澳洲和美國等國在該區域影響力競爭。

美國之音報導，大陸出資為萬那杜興建的總統府近日落成，該項目還包括建造新的財政部辦公樓和翻修外交部辦公樓，據澳洲智庫洛伊國際政策研究所預估，大陸在建築工程上花費了二一○○多萬美元，約台幣六點八億元。中方大使館稱，該項目象徵著兩國日益熱絡關係中的新里程碑。

路透報導，萬那杜在經過十年的基建後，大陸已成萬那杜最大外債債權國，澳洲則是萬那杜的最大援助國。

紐澳也加強在南太影響力，澳洲和紐西蘭上周在鄰近的索羅門群島啟用一座斥資五五○○萬澳元升級的簡易機場。馬內萊訪問大陸前，上周首次訪問澳洲時還尋求坎培拉支持將索國警察力量增加一倍。鑒於索國去年已與大陸簽署警務合作協議，報導引述分析，在馬內萊本周訪問北京之際，大陸將著重討論安全議題。

報導指，北京持續尋求機會增加在太平洋的影響力。太平洋島國論壇八月將在東加王國舉行，大陸提議為活動提供安全支援。吉里巴斯年初也傳，將有大陸警察代表團支持該國社區警務計畫和資訊部門。此外，大陸也正尋求與巴布亞紐幾內亞達成防務與安全協議。

紐西蘭梅西大學安全研究副教授波爾斯認為，大陸尋求透過現有警務機制及增強海警艦隊在海上巡航，深化其在太平洋的存在。大西洋理事會研究員諾瓦克分析，為了維護利益，地區國家可能會試圖與所有外部夥伴建立積極關係，無論是美國、澳洲或中國。

北京 澳洲

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