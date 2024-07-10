陸29官員 將出席台北旅展

二○二四台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展將於七月十二至十五日在世貿一館登場，全台共卅個公私單位、近兩百家廠商、近六百個攤位展出。陸方有一五五名官員及業者獲准來台參與。據了解，今年率團來台層級最高官員為安徽省文旅廳副廳長王靖，大陸業者共有七十多個攤位。

據悉，一五五名大陸官員和業者來自安徽等十一省加重慶市，還有演藝人員隨行。文旅系統官員有廿九人來台，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。大陸官員中，包含安徽、浙江和海南三省。安徽是這次旅展的主賓省，層級最高的是安徽省文旅廳副廳長王靖，他們預計十日抵台，十五日旅展結束後，十六日離台。

去年台北國際夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，但陸委會、移民署和觀光局舉行聯審會決定，在主辦方提出的二一二名申請人中，扣除大陸官員，只允許一三四名大陸業者來台，連帶影響大陸業者來台意願，最後僅六十五位業者報名參展。

據了解，此次台北國際夏季旅展大陸共有兩百多名官員及旅遊業者申請簽證，有一五五人獲准來台。台灣旅遊交流協會十一日將宴請參展單位。

台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，透過旅展讓兩岸旅遊業者有溝通交流平台，台灣業者能對大陸交通旅遊資訊有更多了解，大陸旅遊企業也可在旅展期間做業務洽談及交流，有助兩岸旅遊交流。

觀光署表示，樂見陸方來台參與夏季旅展相關活動，以增進雙方交流。兩岸恢復健康有序交流一直是政府立場，我方歡迎陸客來台觀光旅遊態度不變，兩岸旅遊交流政策，後續仍將滾動檢討。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿指出，希望這會成為兩岸旅遊交流新的里程碑，兩岸在旅遊交流的良好氣氛能夠延續下去。但也有旅遊業者形容，目前兩岸關係如同「寡婦死兒子」，過去兩岸占整體觀光市場三、四成，對市場還是不健康，只要禁團令不解決，就無法完全復甦。