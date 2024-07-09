中國高層3度召集企業家座談 李強：改革不合理體制

中國國務院總理李強今天在北京與企業家及專家座談時說，今年以來影響中國經濟成長的因素較以往更複雜。要實事求是分析形勢「不迴避問題」；並要「改革不合理體制機制」，更好地調動各方面積極性。

中共總書記習近平5月23日在濟南召開企業家及專家座談會，引起各界注意，距離李強今天主持召開的這場座談會僅約1個半月。在此之前，李強4月8日在北京主持召開相同性質的座談會。也就是說，習近平、李強3個月內就3度召集企業家及專家座談。

新華社報導，李強今天主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議，共有楊志勇、鍾正生、趙忠秀、繆延亮、邵天蘭、趙鵬、鄭學選、張世順等人發言。

根據報導，與會者認為，面對錯綜複雜的外部環境，中國經濟運行「持續回升向好，新動能加快成長壯大，成績來之不易」。同時，與會者還就解決經濟運行中的矛盾問題提出了意見建議。

李強說，今年以來，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，「我們著力推動『高質量發展』，加大宏觀調控力度，加快發展新質生產力，經濟運行總體平穩、結構不斷升級」。

他表示，同時也要看到，影響經濟成長的因素較以往更為複雜。要實事求是分析形勢，「既看到成績，也不迴避問題」，做好科學決策。要圍繞實現全年經濟發展預期目標，實施好宏觀政策，持續用力、形成合力。

李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能；要發揮企業主體作用，有針對性地加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。

他並提到，要「改革不合理體制、機制，更好調動各方面積極性、主動性、創造性，把全社會的創新活力充分激發出來」，把各類創新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創新力量。

李強說，希望各位企業家「堅定信心、專注創新發展，努力把企業做強、做優」。希望專家學者加強前瞻性思考和規律性研究，為中國國家發展貢獻更多智慧。