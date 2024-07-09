快訊

來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

中國高層3度召集企業家座談 李強：改革不合理體制

中央社／ 台北9日電

中國國務院總理李強今天在北京與企業家及專家座談時說，今年以來影響中國經濟成長的因素較以往更複雜。要實事求是分析形勢「不迴避問題」；並要「改革不合理體制機制」，更好地調動各方面積極性。

中共總書記習近平5月23日在濟南召開企業家及專家座談會，引起各界注意，距離李強今天主持召開的這場座談會僅約1個半月。在此之前，李強4月8日在北京主持召開相同性質的座談會。也就是說，習近平、李強3個月內就3度召集企業家及專家座談。

新華社報導，李強今天主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議，共有楊志勇、鍾正生、趙忠秀、繆延亮、邵天蘭、趙鵬、鄭學選、張世順等人發言。

根據報導，與會者認為，面對錯綜複雜的外部環境，中國經濟運行「持續回升向好，新動能加快成長壯大，成績來之不易」。同時，與會者還就解決經濟運行中的矛盾問題提出了意見建議。

李強說，今年以來，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，「我們著力推動『高質量發展』，加大宏觀調控力度，加快發展新質生產力，經濟運行總體平穩、結構不斷升級」。

他表示，同時也要看到，影響經濟成長的因素較以往更為複雜。要實事求是分析形勢，「既看到成績，也不迴避問題」，做好科學決策。要圍繞實現全年經濟發展預期目標，實施好宏觀政策，持續用力、形成合力。

李強強調，鞏固和增強經濟回升向好態勢，要堅持創新驅動發展，培育壯大新動能；要發揮企業主體作用，有針對性地加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。

他並提到，要「改革不合理體制、機制，更好調動各方面積極性、主動性、創造性，把全社會的創新活力充分激發出來」，把各類創新資源組織好、運用好，持續釋放巨大創新力量。

李強說，希望各位企業家「堅定信心、專注創新發展，努力把企業做強、做優」。希望專家學者加強前瞻性思考和規律性研究，為中國國家發展貢獻更多智慧。

李強 習近平

延伸閱讀

祝福慢半拍？陸總理李強今向英國新首相施凱爾致賀電 比前幾任更晚

世界人工智慧大會在滬開幕！李強提AI發展3建議 釋放智慧紅利

李強7/4出席世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

大陸外交部：李強將出席世界人工智慧大會

相關新聞

油罐車裝化工油再裝食用油爆食安 大陸國務院終於出手了

近日有裝載化工用油的油罐車被大陸媒體踢爆，在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，引發食安恐慌。大陸國...

「無監管狀態」大陸油罐車混運現象非個案 19年前就曾被曝光

中國媒體近日揭露有油罐車業者運輸後不清洗罐體就直接換裝食用油，造成糧油汙染，引起廣泛關注。據指出，中國19年前就有媒體曝...

陸免費接種新冠疫苗喊卡！一劑多少錢沒公告 15日起改自費

中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，COVID-19疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保...

我方釋善意！澎湖查扣大陸「三無漁船」 繳清罰款海巡放人

澎湖海巡隊6月26日查扣的中國一艘「三無」漁船及4名船員，今天在委託繳清新台幣30萬元罰款後，人船立即獲釋放。海巡釋出善...

油罐車亂象 大陸國務院食安辦成立聯合調查組

油罐車運輸食用油持續引發大陸輿論關注，大陸國務院食安辦九日宣布成立聯合調查組。

大陸油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

大陸官媒揭露油罐車食品類液體和化工液體運輸混用，並且不洗罐，即是說，剛運送完煤油的車，下一刻可能已滿載食用油送給買家。報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。