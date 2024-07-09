快訊

來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸免費接種新冠疫苗喊卡！一劑多少錢沒公告 15日起改自費

中央社／ 台北9日電
大陸頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，新冠肺炎疫苗免費接種將調整為自費接種。路透社
大陸頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，新冠肺炎疫苗免費接種將調整為自費接種。路透社

中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，COVID-19疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保基金不再支付疫苗及接種費用，各級財政也不再給予相關補助。

中國大陸持續3年多引以為傲的COVID-19疫苗免費接種，就這麼悄悄終止了。截至目前，中國國家衛生健康委員會與陸媒均未發布這項重大政策調整，絕大多數民眾還不知道。

中國大陸多家醫院與基層衛生機關近日相繼通告，接獲上級疾控通知，2024年7月15日起，COVID-19疫苗由免費接種調整為自費接種；部分機關表示還有疫苗，呼籲民眾儘快接種。

綜合多項通告，中國國家衛生健康委員會下發通知稱，此舉是綜合考量目前COVID-19疫情形勢、人群免疫水準、疫苗接種實際情況所作的決定。醫保基金不再支付COVID-19疫苗及接種費用，各級財政也相應不再對醫保基金給予相關補助。

中國國家衛健委表示，COVID-19疫苗接下來由各省市根據接種要求，透過省級公共資源交易平台組織採購。

截至今晚，多地通告都沒有提到7月15日以後，接種一劑COVID-19疫苗需要多少錢。

微信公眾號「mRNA福星情報局」今天發文表示，由於先前疫苗有效率低、醫保資金不足等因素，各地已經很少採購疫苗，中國國內XBB疫苗的生產廠家幾乎處於停產狀態，「這種情況廠家哪有動力開發針對JN.1及KP.2變種的新型疫苗呢？」。

文章提到，很多國家已經在研發針對JN.1及KP.2毒株的新型疫苗，並計畫今年秋季展開接種計畫，以降低重症和死亡的風險。

文章並提到，自費接種意味著接種者需要承擔一定的費用，對於經濟上有困難的人、老年人並不友好，如果未來針對特定人群免費將會更好。

COVID-19 新冠肺炎 疫苗

延伸閱讀

國中HPV疫苗最快明年9月擴大施打 經費估至少8億

COVID-19新款疫苗選株 疾管署7月10日公布

邱泰源：國中生公費接種HPV疫苗不分性別 明年開打

年底新冠疫苗株種明拍板 疾管署：疫情迎高峰別等新疫苗

相關新聞

油罐車裝化工油再裝食用油爆食安 大陸國務院終於出手了

近日有裝載化工用油的油罐車被大陸媒體踢爆，在未清洗的情況下，直接裝入大豆油等食用油、糖漿等液體運送，引發食安恐慌。大陸國...

「無監管狀態」大陸油罐車混運現象非個案 19年前就曾被曝光

中國媒體近日揭露有油罐車業者運輸後不清洗罐體就直接換裝食用油，造成糧油汙染，引起廣泛關注。據指出，中國19年前就有媒體曝...

陸免費接種新冠疫苗喊卡！一劑多少錢沒公告 15日起改自費

中國頻傳財政吃緊之際，多地醫院與衛生組織近日相繼通告，自7月15日起，COVID-19疫苗免費接種將調整為自費接種，醫保...

我方釋善意！澎湖查扣大陸「三無漁船」 繳清罰款海巡放人

澎湖海巡隊6月26日查扣的中國一艘「三無」漁船及4名船員，今天在委託繳清新台幣30萬元罰款後，人船立即獲釋放。海巡釋出善...

油罐車亂象 大陸國務院食安辦成立聯合調查組

油罐車運輸食用油持續引發大陸輿論關注，大陸國務院食安辦九日宣布成立聯合調查組。

大陸油罐車運送食用油問題發酵 中儲糧旗下食用油下架

大陸官媒揭露油罐車食品類液體和化工液體運輸混用，並且不洗罐，即是說，剛運送完煤油的車，下一刻可能已滿載食用油送給買家。報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。